В Красноярске выходит православный путеводитель

Первые православные путеводители «КП» выпустила в 2019 году, чтобы с храмами могли познакомиться все, кто пришел или только делает первые шаги к вере.

Наш первый путеводитель «Православный Енисейск» вышел летом 2019 года, накануне 400-летия города. Второй мы посвятили храмам Красноярского края и Хакасии. Он был построен по географическому принципу и приглашал отправиться из Красноярска на юг, север, запад и восток по федеральным трассам, попутно заезжая в самые важные для православных паломников места, а также совершить радиальные выезды из Красноярска.

Наш третий путеводитель построен совсем иначе, по тематическому принципу. Он представляет вам храмы исторические и совсем новые, построенные за последние десять лет, рассказывает монастырские истории прошлого и настоящего, знакомит со святыми Красноярской митрополии. Он не предлагает готовых маршрутов, наоборот, дает возможность построить свой авторский паломнический тур, в который войдут святые источники, храмы, монастыри, памятные места, связанные с жизнью людей, которые стали святыми.

Путеводитель не претендует на полный объем информации о святынях нашего региона, это лишь начало вашего близкого знакомства с православной историей Красноярской митрополии.

Объем путеводителя 72 страницы.

Если вы хотите получить путеводитель для библиотеки при храме, воскресной школе, сообщите об этом по адресу aronovat@mail.ru

Когда выходит путеводитель?

3 июля, вместе с ежедневным выпуском «КП». (Электронная версия)

Как его получить?

Его получат в подарок покупатели газеты в киосках и почтовых отделениях.

В Красноярске в строящемся храмовом комплексе начались богослужения

В Красноярске в Зеленой Роще на берегу Енисея строится уникальный храмовый комплекс, посвящённый защитникам Отечества. И хотя работы еще много, богослужения уже начались. Центр комплекса — храм в честь Казанской иконы Божией Матери, она покровительствует русскому воинству. И храм станет мемориалом сибирякам, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны.

Также здесь разместится социальный центр для детей с особенностями здоровья — такого в России нет нигде.

И приходить сюда смогут получить все дети вне зависимости от вероисповедания – для них для всех новый социальный центр должен стать домом.

Храмы Красноярского края открыты для верующих

В период самоизоляции богослужения не прекращались ни на один день, но вход для верующих поначалу был ограничен, а потом и вовсе закрыт: такое решение было принято накануне Пасхи.

И вот хорошая новость: карантин снят, храмы открыты для верующих, жизнь возвращается в прежнее русло.

Однако нужно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Храмы также продолжают принимать записки, требы, молебны и просто пожертвования удаленно.

Православный молодежный кружок «Благовестник»

Евангельский кружок начинает свою работу в Минусинске. Но, поскольку занятия начнутся в интернете на платформе Zoom, присоединиться смогут все желающие. Подать заявку на участие можно по тел. 8-965-893-03-00 (смс, ватсап).

По окончании ограничительных мер встречи «Благовестника» будут проходить каждый четверг в 18.00 часов в помещении Воскресной школы при Спасском соборе.

#ЧеловеквЦеркви

Проект расскажет о возрождении церковной жизни в нашем крае в последние три десятилетия, для этого объявлен сбор материалов. Если вы обладаете сделанными в 1990-е годы фотографиями, посвящёнными церковной жизни Красноярского края — присылайте их на электронную почту mira43@mail.ru с указанием автора, года съёмки и кратким описанием события и людей, запечатлённых на снимке. Самые интересные работы будут опубликованы с указанием авторства и владельцев фото и войдут в специальный альбом, который будет издан в конце 2020 года.

Проект реализуется при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива 2019–2020»

Храм-Иоанна Предтечи примет овощи

Дачный сезон для многих – это избыток овощей и зелени. Поделиться излишками урожая можно с храмом Иоанна Предтечи. Храм примет ваш подарок с благодарностью.

Ул. Горького, 27

С 7 до 19 часов

т. 89131997002

Конкурс иллюстрированных детских рассказов «Наследие святого благоверного князя Александра Невского»

Всероссийский конкурс пройдет в два этапа:

— I (епархиальный) этап проводится до 29 июля и пройдет заочно.

— II (всероссийский) этап пройдёт с 1 августа по 3 сентября.

Награждение победителей состоится в Москве в сентябре-октябре 2020 года.

В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте 12–17 лет. Конкурс пройдет в 2 номинациях: рисунок и рассказ.

Работы на региональный этап конкурса присылать по электронной почте: gmg2006@mail.ru. За дополнительной информацией обращаться по телефону: +7(923)151-08-45 (Марина Геннадьевна).

Индивидуальные паломнические поездки

Руководитель паломнического центра, сертифицированный экскурсовод Светлана Тюрина приглашает в познавательные поездки и на экскурсии в индивидуальном формате.

Это возможность узнать святых и обратиться к ним; поклониться местным чтимым образам; услышать истории и малоизвестные факты; побывать в красивых местах нашего города и окрестностей.

1. Архиерейский дом: храм, клирос, колокольня, канцелярия, трапезная, воскресная школа, конференц-зал. В любой день, начало с 11 до 16.30 ч. Пожертвование 500 руб. 1 час.

2. Архиерейский дом и красноярские монастыри (авто). Успенский мужской и Благовещенский женский. Храмы - все приделы, территория, строения. Современная жизнь монастыря: кто и зачем туда идет и как это происходит. В любой день, начало с 11 до 14 ч. 2000 руб. 3 часа.

3. Усть-Мана – Овсянка - Дивногорск (авто). История поселений, храмов, человеческие судьбы. В любой день, начало с 11 до 14 ч. 3000 руб. 4 часа.

Запись обязательна по т.89048925533.

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5 августа

- Яблочный, Медовый и Ореховый Спас в Красноярске

- Успенский пост и Успенский крестный ход, самый продолжительный на территории Красноярского края