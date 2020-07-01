В Красноярске выходит православный путеводитель
Первые православные путеводители «КП» выпустила в 2019 году, чтобы с храмами могли познакомиться все, кто пришел или только делает первые шаги к вере.
Наш первый путеводитель «Православный Енисейск» вышел летом 2019 года, накануне 400-летия города. Второй мы посвятили храмам Красноярского края и Хакасии. Он был построен по географическому принципу и приглашал отправиться из Красноярска на юг, север, запад и восток по федеральным трассам, попутно заезжая в самые важные для православных паломников места, а также совершить радиальные выезды из Красноярска.
Наш третий путеводитель построен совсем иначе, по тематическому принципу. Он представляет вам храмы исторические и совсем новые, построенные за последние десять лет, рассказывает монастырские истории прошлого и настоящего, знакомит со святыми Красноярской митрополии. Он не предлагает готовых маршрутов, наоборот, дает возможность построить свой авторский паломнический тур, в который войдут святые источники, храмы, монастыри, памятные места, связанные с жизнью людей, которые стали святыми.
Путеводитель не претендует на полный объем информации о святынях нашего региона, это лишь начало вашего близкого знакомства с православной историей Красноярской митрополии.
Объем путеводителя 72 страницы.
Если вы хотите получить путеводитель для библиотеки при храме, воскресной школе, сообщите об этом по адресу aronovat@mail.ru
Когда выходит путеводитель?
3 июля, вместе с ежедневным выпуском «КП». (Электронная версия)
Как его получить?
Его получат в подарок покупатели газеты в киосках и почтовых отделениях.
В Красноярске в строящемся храмовом комплексе начались богослужения
В Красноярске в Зеленой Роще на берегу Енисея строится уникальный храмовый комплекс, посвящённый защитникам Отечества. И хотя работы еще много, богослужения уже начались. Центр комплекса — храм в честь Казанской иконы Божией Матери, она покровительствует русскому воинству. И храм станет мемориалом сибирякам, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны.
Также здесь разместится социальный центр для детей с особенностями здоровья — такого в России нет нигде.
И приходить сюда смогут получить все дети вне зависимости от вероисповедания – для них для всех новый социальный центр должен стать домом.
Храмы Красноярского края открыты для верующих
В период самоизоляции богослужения не прекращались ни на один день, но вход для верующих поначалу был ограничен, а потом и вовсе закрыт: такое решение было принято накануне Пасхи.
И вот хорошая новость: карантин снят, храмы открыты для верующих, жизнь возвращается в прежнее русло.
Однако нужно соблюдать масочный режим, социальную дистанцию. Храмы также продолжают принимать записки, требы, молебны и просто пожертвования удаленно.
Православный молодежный кружок «Благовестник»
Евангельский кружок начинает свою работу в Минусинске. Но, поскольку занятия начнутся в интернете на платформе Zoom, присоединиться смогут все желающие. Подать заявку на участие можно по тел. 8-965-893-03-00 (смс, ватсап).
По окончании ограничительных мер встречи «Благовестника» будут проходить каждый четверг в 18.00 часов в помещении Воскресной школы при Спасском соборе.
#ЧеловеквЦеркви
Проект расскажет о возрождении церковной жизни в нашем крае в последние три десятилетия, для этого объявлен сбор материалов. Если вы обладаете сделанными в 1990-е годы фотографиями, посвящёнными церковной жизни Красноярского края — присылайте их на электронную почту mira43@mail.ru с указанием автора, года съёмки и кратким описанием события и людей, запечатлённых на снимке. Самые интересные работы будут опубликованы с указанием авторства и владельцев фото и войдут в специальный альбом, который будет издан в конце 2020 года.
Проект реализуется при поддержке грантового конкурса «Православная инициатива 2019–2020»
Храм-Иоанна Предтечи примет овощи
Дачный сезон для многих – это избыток овощей и зелени. Поделиться излишками урожая можно с храмом Иоанна Предтечи. Храм примет ваш подарок с благодарностью.
Ул. Горького, 27
С 7 до 19 часов
т. 89131997002
Конкурс иллюстрированных детских рассказов «Наследие святого благоверного князя Александра Невского»
Всероссийский конкурс пройдет в два этапа:
— I (епархиальный) этап проводится до 29 июля и пройдет заочно.
— II (всероссийский) этап пройдёт с 1 августа по 3 сентября.
Награждение победителей состоится в Москве в сентябре-октябре 2020 года.
В конкурсе могут принимать участие дети в возрасте 12–17 лет. Конкурс пройдет в 2 номинациях: рисунок и рассказ.
Работы на региональный этап конкурса присылать по электронной почте: gmg2006@mail.ru. За дополнительной информацией обращаться по телефону: +7(923)151-08-45 (Марина Геннадьевна).
Индивидуальные паломнические поездки
Руководитель паломнического центра, сертифицированный экскурсовод Светлана Тюрина приглашает в познавательные поездки и на экскурсии в индивидуальном формате.
Это возможность узнать святых и обратиться к ним; поклониться местным чтимым образам; услышать истории и малоизвестные факты; побывать в красивых местах нашего города и окрестностей.
1. Архиерейский дом: храм, клирос, колокольня, канцелярия, трапезная, воскресная школа, конференц-зал. В любой день, начало с 11 до 16.30 ч. Пожертвование 500 руб. 1 час.
2. Архиерейский дом и красноярские монастыри (авто). Успенский мужской и Благовещенский женский. Храмы - все приделы, территория, строения. Современная жизнь монастыря: кто и зачем туда идет и как это происходит. В любой день, начало с 11 до 14 ч. 2000 руб. 3 часа.
3. Усть-Мана – Овсянка - Дивногорск (авто). История поселений, храмов, человеческие судьбы. В любой день, начало с 11 до 14 ч. 3000 руб. 4 часа.
Запись обязательна по т.89048925533.
Анонс следующего номера
5 августа
- Яблочный, Медовый и Ореховый Спас в Красноярске
- Успенский пост и Успенский крестный ход, самый продолжительный на территории Красноярского края
ИСТОЧНИК KP.RU