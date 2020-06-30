2020-06-30T04:53:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 30 июня 2020: всего 8760 заболевших, новых 141

Мы подготовили для вас последние новости о коронавирусе в Красноярске на 30 июня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске, последние новости на 30 июня 2020: всего 8760 заболевших, новых 141Коронавирус в Красноярске, последние новости на 30 июня 2020: всего 8760 заболевших, новых 141Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 30 июля в Красноярском крае официально зарегистрировано 8 760 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Причем за минувшие сутки специалисты подтвердили COVID-19 у 141 нового пациента. Вылечились и выписаны 3 639 человек, в том числе за минувшие сутки 103. Количество погибших – 115 человек. На лечении находятся 5 006 человек, новых за сутки.

По информации Роспотребнадзора темп прироста за сутки составил 1,6 %.

Всего случаи заболевания зарегистрированы в 55 муниципальных образованиях края. Впервые случай COVID-19 выявили и в Бирилюсском районе. Больше всего инфицированных в Красноярске – 5659 (+122 за сутки), в Северо-Енисейском районе – 1313 (+1), Норильске – 214 (0), Ачинске – 140 (+3), Березовском районе – 134 (+2), Железногорске – 113 (0), Емельяновском районе – 111 (+3), Канске – 101 (0).

На сегодня 1 468 человек находятся под наблюдением врачей, за сутки их количество увеличилось на 169 человек. Снято с наблюдения за последние сутки 129. За весь период эпидемии на территории Красноярского края было проведено тестов на коронавирус уже 381 137, в том числе за минувшие сутки 4 874.

Ситуация находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора. Круглосуточная «горячая линия»: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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