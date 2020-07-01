Награжденная медалью Луки Крымского медсестра: Наверное, я молодец!

19 июня, в День медицинского работника, президент страны Владимир Путин подписал Указ об учреждении двух наград для медицинских работников - ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

И сразу после этого состоялось самое массовое награждение в истории России. В указ президента попали тысячи врачей и медсестер.

Медаль Луки Крымского получили около 900 сотрудников российских медицинских и научных учреждений.

Награды за сохранение жизни и здоровья россиян во время пандемии коронавируса вручены медикам практически во всех регионах страны. Медаль Луки Крымского теперь есть и у 13 медицинских сестер Сибирского федерального округа. В Хакасии ее получила старшая медицинская сестра Черногорской межрайонной больницы Нина Зубарева.

В Красноярском крае новыми государственными наградами удостоены только два медицинских работника. Заведующий приемным отделением Красноярской краевой больницы Максим Суворов получил орден Николая Пирогова. Он был в числе тех, кто лечил заболевших вахтовиков в поселке Еруда в Северо-Енисейском районе, пробыл там больше месяца.

Медалью Луки Крымского награждена старшая медицинская сестра приемного покоя БСМП Марина Панченко. Для красноярцев имя святителя Луки особенное. Он жил и работал в Красноярске в военные годы, пусть и не по своей воле. Ссыльный хирург, архиепископ, он вошел в историю красноярской медицины и православия.

И сегодня мы познакомимся с человеком, который первым в нашем регионе получил медаль Луки Крымского.

Узнала о награде, когда начали поздравлять

В День медицинского работника старшая медицинская сестра приемного покоя БСМП Марина Панченко стала получать странные поздравления от коллег.

- Ничего не понимала, с какой наградой меня поздравляют, - рассказывает Марина Владимировна. – Получилось, что коллеги узнали раньше меня. Я и не знаю, за что наградили именно меня, наверное, я молодец?

Интересно то, что в медицину она попала по воле случая. В семье все педагоги, а она решила выбрать совсем другую профессию. В 2004 году пришла медсестрой в инфекционное отделение БСМП, потом закончила Красноярский мединститут, факультет экономики и управления, и ее пригласили на должность старшей медсестры приемного отделения, где она и работает по сей день.

- Я очень люблю свою работу. Хотя она непростая и занимает большую часть жизни. Ни разу не пожалела, что выбрала медицину. Люди приходят к нам больными, а уходят здоровыми и благодарят. Мы помогаем, мы видим результат своей работы.

Результатом работы можно считать и благодарственные письма, и успехи в профессиональных конкурсах. Но государственная награда у Марины Панченко первая. И сразу уникальная: первая в Красноярском крае и одна из первых в России.

Символично и то, что медалью Луки Крымского награждена выпускница медицинского института имени Войно-Ясенецкого, святителя Луки.

От усталости не могла встать

Первые награжденные медалью Луки Крымского работали с коронавирусными больными или разрабатывали вакцины и лекарства для лечения новой инфекции. И наш героиня – в их числе.

В «красную зону» отделения, открытого в БСМП для лечения коронавирусных пациентов, она попала потому, что нужно было менять первую смену медиков. Кто-то должен был встать на их место. Вот как прошел этот месяц для старшей медсестры Марины Панченко:

- Хотя я по должности не работаю непосредственно с пациентами, моя задача – организовать процесс, обеспечить отделение всем необходимым, все равно всю смену была одета в защитный костюм. Жара, духота, рабочий день у меня 12 часов, потому что за обычные 8 я не успевала выполнить огромный объем. Иногда хотелось заплакать и уйти домой. После смены падала от усталости и не могла встать. Особенно сложно было в первые дни. Все медсестры из разных отделений, у каждой свой профиль: из реанимации, из хирургии, из травматологии. А надо работать с инфекционными больными, соблюдать все правила безопасности, поэтому работу начали с того, как правильно одеваться перед сменой. Коллектив получился новый, люди между собой не знакомы, нужно было быстро освоиться. А мы ведь не только работали, но и жили вместе – 24 часа в сутки неразлучны, выйти никуда нельзя. И ко всему этому – разлука с родными, с домом. А после месяца в карантине еще две недели самоизоляции. Было трудно и физически, и психологически. И не исключено, что все это нужно будет пройти еще раз.

Татьяна Рябинина.

Фото из личного архива Марины Панченко.

НАША СПРАВКА

Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

Учреждена 19 июня 2020 года указом Президента Российской Федерации № 404 «Об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского».

Медалью Луки Крымского награждаются практикующие врачи, средний и младший медицинский персонал, иные работники медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья граждан, самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях.

Медаль Луки Крымского носится на левой стороне груди. Для особых случаев и возможного повседневного ношения есть миниатюрная копия медали Луки Крымского.

Медаль Луки Крымского выполнена из серебра. Она имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне медали - погрудное изображение Луки Крымского. Справа по окружности — надпись: «ЛУКА КРЫМСКИЙ». На оборотной стороне медали, в центре, — надпись: «ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ И СИЛУ ДУХА», под ней — номер медали. В нижней части — изображение двух скрещенных оливковых ветвей, щита с Гиппократовой чашей (чашей, обвитой змеей). Все изображения и надписи на медали рельефные.

Диаметр миниатюрной копии медали — 16 мм.

Напомним, ранее Владимир Путин учреждал новый орден лишь однажды, 18 лет назад. Это было в 2002 году, его указом был введен орден «За морские заслуги».

Другие новые награды России XXI века появились во время президентства Дмитрия Медведева: в 2008 году был учрежден орден «Родительская слава», в 2010-м - ордена Александра Невского, Суворова, Ушакова, Кутузова и Нахимова, в 2012 году - орден Святой великомученицы Екатерины.