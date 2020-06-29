2020-06-29T11:34:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 июня 2020 года: за сутки заболел 141

Рассказываем о новых случаях заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 29 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 июня 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 июня 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 29 июня 2020 года, число зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 8760. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 141 человека, 122 из них в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,6%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 55 городов и районов края. Впервые случай заражения зафиксировали в Бирилюсском районе. За весь период пандемии врачи вылечили 3639 (+103 за сутки). Погибли 115 (+ 0 за сутки).

Данные по территориям.

Данные по территориям.

Под медицинским наблюдением на дому 1468, в том числе за последние сутки взято 169. Снято с контроля за последние сутки 129.

Всего проведено тестов на коронавирус 381 137, за сутки 4874.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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