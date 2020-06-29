2020-06-29T05:00:23+03:00
Происшествия

Сбитые на лету птицы и вывороченные с корнем деревья: разрушительный ураган пронесся по Абакану

Показываем, как это было [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
По Абакану пронесся разрушительный ураган. Фото: ЧП Хакасия.По Абакану пронесся разрушительный ураган. Фото: ЧП Хакасия.
Изменить размер текста:

После 30-градусной жары на Абакан (Хакасия) обрушилась непогода. Накануне, 28 июня, по городу прошелся разрушительный ураган: ливень с мощным ветром и градом.

За несколько минут дороги превратились в реки, огромные деревья валились на машины, рвали провода. Без света остались десятки домов. Что рассказывают в соцсетях местные жители?

Повалило десятки деревьев (ЧП 28.06.2020 Абакан). Видео: ИА "Хакасия".

- Улица Свободы – сплошной океан.

- Хорошо у нас дома не из картона, как в тропиках, улетели бы все тогда...

- У меня машина дома стояла и деревьев рядом не было, так кирпич с крыши полетел.

Деревья падали на проезжающие машины. Фото: ЧП Хакасия.

Деревья падали на проезжающие машины. Фото: ЧП Хакасия.

- Жуть! Есть люди с травмами – переломанные…

Пострадали не только машины, но и люди, рассказывают в соцсетях. Фото: ЧП Хакасия.

Пострадали не только машины, но и люди, рассказывают в соцсетях. Фото: ЧП Хакасия.

- На Чертыгашева дерево рухнуло на проезжающую по дороге машину и придавило ее!

Стволы ломало, как спички. Фото: ЧП Хакасия.

Стволы ломало, как спички. Фото: ЧП Хакасия.

- Голуби - бедолаги, один вылететь между домами не смог, и пару раз об дом ударился.

- Я одного поднял и отнес в травку под дерево, вроде оклемался…

Жуть! Фото: ЧП Хакасия.

Жуть! Фото: ЧП Хакасия.

Дороги превратились в реки (Абакан ЧП 28.06.2020). Видео: ИА "Хакасия".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Самые активные: Тува показала лучшую явку в Сибири за три дня голосования по Конституции
Tele2 запускает тариф для геймеров
На Красноярском море топит пляжи
В «Кванте» и «Эвересте» закрыли несколько отделов-нарушителей
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
Красноярские садоводы могут получить гранты до 100 тысяч рублей
Автослесарь после ремонта сделал дубликат ключей и угнал машину красноярца
В лесах на севере Красноярского края введен режим ЧС
Вынесшему весь мак из магазина в Минусинске покупателю дали два года
Кот убил огромную змею в Красноярском крае
За выходные в Красноярском крае утонули трое детей
Трактор раздавил машину полиции под Норильском
В Красноярске и крае стали известны победители в розыгрыше машины и двух квартир в викторине по Конституции