Сбитые на лету птицы и вывороченные с корнем деревья: разрушительный ураган пронесся по Абакану

После 30-градусной жары на Абакан (Хакасия) обрушилась непогода. Накануне, 28 июня, по городу прошелся разрушительный ураган: ливень с мощным ветром и градом.

За несколько минут дороги превратились в реки, огромные деревья валились на машины, рвали провода. Без света остались десятки домов. Что рассказывают в соцсетях местные жители?

Повалило десятки деревьев (ЧП 28.06.2020 Абакан). Видео: ИА "Хакасия".

- Улица Свободы – сплошной океан.

- Хорошо у нас дома не из картона, как в тропиках, улетели бы все тогда...

- У меня машина дома стояла и деревьев рядом не было, так кирпич с крыши полетел.

Деревья падали на проезжающие машины. Фото: ЧП Хакасия.

- Жуть! Есть люди с травмами – переломанные…

Пострадали не только машины, но и люди, рассказывают в соцсетях. Фото: ЧП Хакасия.

- На Чертыгашева дерево рухнуло на проезжающую по дороге машину и придавило ее!

Стволы ломало, как спички. Фото: ЧП Хакасия.

- Голуби - бедолаги, один вылететь между домами не смог, и пару раз об дом ударился.

- Я одного поднял и отнес в травку под дерево, вроде оклемался…

Жуть! Фото: ЧП Хакасия.