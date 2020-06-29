2020-06-29T12:06:28+03:00
Здоровье

В детской поликлинике Ачинска начали делать капитальный ремонт

Прием маленьких пациентов временно перенесен в другие медицинские учреждения
Ольга КОСТИНА
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Детей принимают врачи других медицинских учрежденийДетей принимают врачи других медицинских учрежденийФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Капитальный ремонт в детской поликлинике №3 в Ачинске планируется завершить в октябре 2020 года. Прием маленьких пациентов временно перенесен на другие участки. Об этом родители были проинформированы заранее. Из краевого бюджета на ремонт выделено более 17,1 миллионов рублей.

Сейчас подрядчики проводят демонтажные работы: убирают старую кафельную плитку, половые доски, перегородки в некоторых помещениях, двери, электрику, сантехнику. После демонтажа начнутся основные строительно-монтажные работы.

- При разработке план-проекта учли не только требования проекта «Бережливая поликлиника», но и пожелания родителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого минздрава. - Вход в здание будет перенесен во внутреннюю часть двора. Здесь же будет парковка и удобная колясочная комната.

Сейчас в поликлинике проводятся проводят демонтажные работы Фото: kraszdrav.ru

Сейчас в поликлинике проводятся проводят демонтажные работы Фото: kraszdrav.ru

Работа регистратуры будет организована по «открытому типу»: специалистов от посетителей будет отделять лишь стойка высотой по пояс. Картохранилище и вовсе планируется скрыть от глаз посетителей. Гардероб установят рядом с регистратурой.

Изменится маршрутизация здания и кабинетов, «логистика» вакцинации, профилактических осмотров, диспансеризации. Будут разведены (в том числе и по времени посещений) потоки здоровых детей, которым нужны справки и профилактические осмотры, и заболевших, в том числе пациентов с вирусной инфекцией.

До приема врача малыши смогут провести время в игровой комнате. Получить справку можно будет в тот же день в кабинете доврачебной помощи.

Для маломобильных детей предусмотрен подъемник, пандус, удобные проезды по коридорам и специализированная туалетная комната.

ИСТОЧНИК KP.RU

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