Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 июня 2020 года: за сутки заболели 143

По данным оперативного штаба на 14 часов 28 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 8 619. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 143, из них в Красноярске 100. Темп прироста составил 1,7%.

Новая коронавирусная инфекция проникла в 54 города и района края. За период пандемии врачи вылечили 3536 (+ 71 за сутки). Погибли 115 (+ 0 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 1428, в том числе за последние сутки взято 117. Снято с контроля за последние сутки 123.

Всего проведено тестов на коронавирус 376 293, за сутки 7 473.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.