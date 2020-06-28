2020-06-28T11:02:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 июня 2020 года: за сутки заболели 143

Рассказываем о новых случаях заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 28 июня 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 28 июня 2020 года.Новые случаи заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 28 июня 2020 года.Фото: Ася ЖУКОВА
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По данным оперативного штаба на 14 часов 28 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 8 619. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 143, из них в Красноярске 100. Темп прироста составил 1,7%.

Новая коронавирусная инфекция проникла в 54 города и района края. За период пандемии врачи вылечили 3536 (+ 71 за сутки). Погибли 115 (+ 0 за сутки).

Под медицинским наблюдением на дому 1428, в том числе за последние сутки взято 117. Снято с контроля за последние сутки 123.

Всего проведено тестов на коронавирус 376 293, за сутки 7 473.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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