Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 июня 2020 года: за сутки заболели 149, погибли 8

По данным оперативного штаба на 14 часов 26 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 8331. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 149 человек, из них 118 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 1,8%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 54 города и района края. За весь период пандемии врачи вылечили 3401 (+ 93 за сутки). Погибли 107 (+ 8 за сутки).

- Это четверо мужчин и столько же женщин, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения края. - Возраст от 50 до 80 с лишним лет. Кроме того, на аппаратах ИВЛ остается 56 человек.

Под медицинским наблюдением на дому 1262, в том числе за последние сутки взят 151. Снято с контроля 202 270, за последние сутки 26.

Всего проведено тестов на коронавирус 360 463, за сутки 6 692.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.

КОНКРЕТНО

Из всех случаев: бессимптомных 3591, легких 1446, средних 3103, тяжелых 191.

Распределение по возрастам: до года - 34 человека, от года до шести - 231, от семи до 14 - 269, 15-17 лет - 104, 18-29 - 1300, 30-49 - 3222, 50-64 - 2180, старше 65 - 991.