2020-07-10T14:58:03+03:00
Здоровье

Врач о работе в «красной зоне»: «Со временем пациенты начинают узнавать тебя по глазам»

Ксения Кудрешова до пандемии коронавируса была акушером-гинекологом
Ольга КОСТИНА
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Ксения Кудрешова вновь приступила к лечению пациентов в коронавирусной инфекцией Фото: vk.com/shtabkrskstateКсения Кудрешова вновь приступила к лечению пациентов в коронавирусной инфекцией Фото: vk.com/shtabkrskstate
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Ксения Кудрешова работала врачом-акушером-гинекологом в первом гинекологическом отделении больницы на №4 на Кутузова. А сейчас оказывает помощь пациентам инфекционного госпиталя. Впервые она зашла на смену 7 мая, когда больница на Кутузова начала принимать больных с COVID-19.

После первой смены в "краснояй зоне" Фото: vk.com/shtabkrskstate

После первой смены в "краснояй зоне" Фото: vk.com/shtabkrskstate

- Многие пациенты лежат неделями, - рассказала Ксения Кудрешова. - Это тяжело, в первую очередь, психологически. Ты должен быть как врачом, так и тем человеком, который выслушает и поддержит. Со временем пациенты начинают узнавать тебя по глазам.

Ксения провела в «красной зоне» шесть недель. Ей положено определенное количество дней для отдыха. Но после небольшого перерыва она вновь приступила к работе.

И снова вы бой! Фото: vk.com/shtabkrskstate

И снова вы бой! Фото: vk.com/shtabkrskstate

- Я пошла вновь работать в опасную зону, так как искренне желаю участвовать в ликвидации инфекции, перевернувшей жизнь всего мира, - пояснила Ксения. - Мои близкие отнеслись к моему решению с большим пониманием. Конечно, переживают, но поддерживают меня. Работа в госпитале интересная, и временами не очень простая. Для меня работа в «красной зоне» - это мой вклад в борьбу с пандемией мирового масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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