Как будут проходить ЕГЭ-2020 в Красноярске: сдавать придется только поступающим в вузы

Как будут проходить единые государственные экзамены в этом году – вопрос, который не дает покоя выпускникам школ и их родителям вот уже четыре месяца, с той самой поры, как школьницы из-за коронавируса перешли на дистанционное обучение. Несколько раз планы и условия сдачи экзаменов переносили. И вот, наконец, назначены даты, которые, будем надеяться, уже окончательные и не изменятся.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская подробно рассказала о порядке проведения выпускных экзаменов.

- В этом году сдавать ЕГЭ будут только те школьники, которые собираются поступать в высшие учебные заведения. Это около 12,3 тысячи человек в крае.

- Организовано 162 пункта проведения экзаменов, 49 из которых в труднодоступной отдаленной местности.

- Пробный экзамен дня всех пройдет 29 июня: все пункты проверят на соответствие санитарно-эпидемиологическим рекомендациям Роспотребнадзора, отработают действия педагогического состава, а также протестируют оборудование. - Основной период проведения ЕГЭ – с 3 по 23 июля.

- Для русского языка отводится два дня: 6 и 7 июля.

- ЕГЭ по математике базового уровня в 2020 году не будет.

- Для тех, кто по объективным причинам не сможет участвовать в ЕГЭ в основной период, предусмотрены резервные дни 24, 25 июля и дополнительный период с 3 по 5 августа.

- Результаты экзаменов будут готовы не позднее 6 дней – по русскому языку, 4 дней – по остальным предметам.

Перед допуском в помещение у всех выпускников будут измерять температуру, рассаживать будут на дистанции не менее 1,5 метра друг от друга. Средств защиты (масок, перчаток и антисептиков) закуплено в достаточном количестве.

Остается отметить, что одиннадцатиклассники в этом году остались без выпускных вечеров, а последние звонки прошли в режиме онлайн. Но можно присоединиться к федеральному выпускному вечеру, он пройдет 27 июня.