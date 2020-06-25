Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 25 июня 2020 года: заболели еще 153 человека, итого 8182

По данным оперативного штаба на 14 часов 25 июня 2010 года Красноярском крае официально зарегистрировано 8182 случая заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки 153 человека. На лечении сейчас находятся 4775 пациентов (плюс 94 за сутки). Выписались 1137 человек (за минувшие сутки 59). Летальных исходов – 99 (за сутки цифра не изменилась).

Под медицинским наблюдением находятся 1137 человек (взято под наблюдение за сутки 188). Что касается тестирование на коронавирус, уже обследовано 331 248 жителей и гостей края (за сутки 7800).

Сведения по территориям края, изменение за сутки:

- Красноярск +134 (итого 5253)

- Северо-Енисейский район +3 (1306)

- Ачинск +3 (126)

- Березовский район +4 (126)

- по два новых случай в Минусинске и Иланском районе

- по одному случав в Емельяновском, Ачинском, Каратузском, Ужурском и Саянском районах.

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