Выплаты 10 тысяч рублей на ребенка в июне 2020 года: как получить в Красноярске

В своем последнем выступлении президент сообщил, что семьи с детьми до 16 лет получат дополнительные выплаты за июнь в размере 10 тысяч рублей на каждого из детей. В Красноярском крае в категорию получателей подпадают более 400 тысяч семей. Выплачивать эти деньги Пенсионный фонд России начнет уже с 1 июля.

Средства будут дополнительно предоставлены тем категориям выплат, которые уже проводятся. Это ежемесячная выплата 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и единовременная выплата 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Рассказываем подробно, что нужно делать для их получения.

- Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства тем, что уже получает выплаты 5 тысяч и 10 тысяч рублей.

- Родителям, усыновителям и опекунам (которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет), дополнительная июльская выплата 10 тысяч рублей будет предоставлена автоматически, подавать новое заявление не нужно.

- Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тысяч рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.

И несколько цифр по региона:

- в Красноярском крае выплаты по указу президента уже получили почти 397 тысяч семей, воспитывающих 532,2 тысяч детей, общая сумма выплат им достигла 5,5 миллиардов рублей.

- Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей предоставлена 86 тысячам семей на 95,5 тысяч детей.

- Единовременная выплата 10 тысяч рублей предоставлена 328,5 тысячам семей на 436,7 тысяч детей.

Куда обратиться, если возникли вопросы:

- Необходимые разъяснения для родителей есть сайте Пенсионного фонда: О выплате на детей до 3 лет и Выплате на детей от 3 до 16 лет. А также Текст указа о дополнительной выплате 10 тысяч рублей семьям.

Пенсионный фонд Красноярского края

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