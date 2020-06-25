В Красноярске началось голосование по поправкам в Конституцию– 2020

В Красноярске 25 июня 2020 года началось голосование по поправкам в Конституцию. Рассказываем самые важные моменты.

Записываться заранее не нужно

Чтобы избежать очередей и снизить количество присутствующих на избирательных участках в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотрена неделя голосования. В эти дни все избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. Для голосования по месту регистрации предварительной записи не требуется. На участках будут соблюдены все меры безопасности.

Голосовать на дому – безопасно

Для граждан, которые не могут выйти из дома, предусмотрена возможность бесконтактного голосования на дому в те же даты. Для этого нужно обратиться по телефону в участковую комиссию, лично или через родственников и волонтеров. Процесс голосования будет происходить максимально бесконтактно. Гражданину передадут комплект для голосования на дому, который включает в себя бюллетень, средства индивидуальной защиты, авторучку, бланк заявления о голосовании на дому. Члены комиссии и наблюдатели соблюдают санитарную дистанцию. После голосования гражданин опускает бюллетень в переносной ящик для голосования, а подписанное заявление - в специальный пакет.

КОНКРЕТНО

Сайт: конституция2020.рф

Сайт избиркома по Красноярскому краю: krasnoyarsk.izbirkom.ru

Телефон информационно-справочного центра: 8-800-200-00-20

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы:

- Это очень важный этап в жизни нашего государства. Мы закладываем законодательный фундамент на 10 и более лет. Всего в Госдуму было внесено 206 поправок, а принято 46. Это говорит о том, что они проходили серьезное осуждение. Поправки в основной закон правильны и своевременны, они помогут обеспечить стабильность политической системы России, усилить суверенитет, закрепить социальные гарантии для граждан, совершенствовать законодательный процесс. Хочу подчеркнуть: изменения, которые мы вносим в Конституцию, не затрагивают ее фундаментальных основ. Призываю своих избирателей и всех жителей края принять участие в голосовании. Нельзя оставаться в стороне, когда решается вопрос о поправках в главный закон страны!

Анатолий Самков, депутат, председатель комитета по безопасности и защите прав граждан ЗС Красноярского края, член Красноярского регионального штаба ОНФ:

- Повышается объединяющая роль русского языка как государствообразующего для нашей многонациональной страны. Важна и поправка о поддержке миллионов наших соотечественников за рубежом. За пределами России живет 20–25 миллионов носителей русского языка. Нам важно опираться на них в укреплении имиджа нашей страны, создавать им условия для возвращения на Родину, использовать их знания, опыт и практику в интересах России. Кроме того, подчеркнутое в поправках в Конституцию значение семьи и ее защита в условиях демографической ямы и печальной статистики разводов и семей с одним родителем – важный шаг для государства. И это не декларация, а реальная поддержка института семьи.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон:

- В проекте поправок к Конституции появилось упоминание о Боге. Веками наш народ верил в Бога, руководствовался Его заповедями в устроении своей жизни и полагался на Его помощь во времена тяжелых испытаний. И речь не идет о главенстве православия или нарушении принципов «светского» государства — в Бога верят не только христиане, а упоминание Его имени в государственных клятвах, государственных гимнах, — в том числе и России, — и основных законах многих стран не ущемляет прав верующих различных конфессий и неверующих жителей. Речь идет о признании преемственности тех ценностей, с которыми наш народ проходил через все испытания и невзгоды своей многовековой истории, с которыми оправлялся от поражений и праздновал победы. Вошли в текст поправок и другие положения, укрепляющие наш традиционный уклад жизни. Важно, чтобы семью могли составлять лишь мужчина и женщина, а их дети считались важнейшим достоянием страны, и создавались все условия для их духовного, нравственного и интеллектуального роста в семейных традициях.

КСТАТИ

В Общественной палате Красноярского края рассказали о готовности к наблюдению на избирательных участках. Уже зарегистрированы в качестве наблюдателей 9517 человек. Это представители политических партий, общественных организаций и самовыдвиженцы. Никому из желающих стать наблюдателем отказано не было. Заявочная компания продолжается и продлится до 29 июня. Тот, кто хотел стать избирателем, но не успел подать заявку, может до конца недели заполнить анкету и оформить необходимые документы. Сейчас среди наблюдателей распределяются участки, чтобы наблюдение было организовано везде должным образом. Так как процедура голосования начинается уже на этой неделе, 25 июня, большинство направлений наблюдатели уже получили.