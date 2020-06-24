«Верим, он переродится и вернется»: верховный лама Тувы умер от коронавируса

Печальное известие пришло из Тувы: накануне, 23 июня, верховный лама Джампел Лодой умер от коронавируса. Духовному лидеру республики было только 44 года, рассказал на своей странице в соцсетях глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

О том, что Джампел Лодой заразился COVID-19, стало известно 10 июня. Увы, заболевание протекало в тяжелой форме. У главы буддистов республики была двусторонняя пневмония. Его поместили в реанимацию, ввели в искусственную кому. Во всех дацанах России молились о выздоровлении, врачи делали все возможное, чтобы отстоять пациента, но… верховный лама Тувы скончался. По предварительным данным, у него и ранее были проблемы со здоровьем, так что организм не выдержал.

- До сих пор не верится, - делится Шолбан Кара-Оол. – Совсем молодой. В августе должно было исполнится 45 лет. Кажется невероятным, что Камбы-Ламу может постигнуть такая участь. Тем не менее эту весть подтвердили врачи.

Верховный лама Тувы умер от коронавируса. . Видео: страница в соцсетях Шолбана Кара-Оола.

Напомним, как раз накануне – 23 июня - президент России Владимир Путин назвал Туву в числе регионов, где ситуация с коронавирусом самая острая.

- Обстановка в Туве, Карачаево-Черкесии, ХМАО и на Ямале остается сложной, но никого не оставим в беде, – отметил Владимир Путин.

Если будет нужно, на помощь бросим все ресурсы, подчеркнул глава государства: «Соберем в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных Сил, МЧС, волонтеров».

А пока же Тува осталась без духовного лидера.

- Коварство болезни в том, что затрагивает застарелые недуги, усугубляя их, что приводит к трагедии. Она может коснуться любого, - пишет Шолбан Кара-Оол. - Возможно, Камбы-Лама встал на пути смертельного недуга, заслонив от него свой народ. Это своего рода предупреждение нам, чтобы были осторожны, берегли друг друга. В скорбныи час народу Тувы идут соболезнования со всех концов страны. Я остался без крыла... И все же мы верим, что благодаря своим добрым делам и молитвам верующих Камбы-Лама Тувы переродится и вернется к своему народу…

К слову, вчера же, 23 июня, карантин из-за коронавируса, введенный в Туве с 8 июня, был снят. Продолжают действовать режим самоизоляции и масочный – обязательно.

СПРАВКА «КП»

Джампел Лодой родился 21 августа 1975 года в селе Хондергей Тувинской АССР. С 1996 по 2005 учился в Индии в буддийском монастыре. Затем был избран на пост Камбы-ламы Тувы, занимал его пять лет. С 2010 по 2019 был помощником ширээти-ламы буддийского храма Устуу-Хурээ в Дзун-Хемчикском районе. В ноябре 2019 на собрании буддийского духовенства Тувы был повторно снова духовным лидером Тывы.