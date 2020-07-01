Заразившаяся коронавирусной инфекцией медсестра краевой клинической больницы рассказала о своей работе

Уберечься от кронавирусной инфекции тяжелее всего медикам. Ведь именно они работают в самой опасной зоне. Днями, ночами в тяжелейших условиях. Организм выдерживает атаки – одну, вторую, третью… но потом не справляется. И тогда сам медработник становится пациентом. Тяжело лечить, сложно болеть, и невыносимо слышать о том, что вирус – это выдумка, диагноз COVID-19 пишут, чтобы получить больше денег и прочее, прочее…

В обычной жизни Алена Михайлова работает медсестрой в стационарном отделении скорой медицинской помощи в краевой клинической больнице. Когда началась пандемия коронавирусной инфекции она, как и ее многие коллеги, перешла работать во второй госпиталь на Рокоссовского. Соблюдали все меры безопасности, к пациентам – только в специальных костюмах. Несколько часов отдыха и снова в бой! Дежуривших в «красной» зоне медиков в определенные отрезки времени проверяют на COVID-19. Очередную проверку Алена не прошла, и вот сейчас сама проходит лечение. Ее открытое письмо о работе в условиях пандемии и опасной болезни опубликовали в группе краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией:

Алена Михайлова Фото: vk.com/shtabkrskstate

«Мне было важно быть причастной к борьбе с коронавирусом! Меня взяли в приемное отделение, там я должна была работать в санпропускнике. Работа очень тяжелая: сначала необходимо проконтролировать, как персонал надевает СИЗ - средство индивидуальной защиты, проследить все ли участки тела тщательно закрыты, правильность надевания костюмов, респираторов, очков, перчаток, затем выпустить из «чистой» зоны госпиталя - в «красную».

Потом нужно было принять тех, кто идет обратно из «красной» зоны - а это еще сложнее. Мы каждому помогали поэтапно снять СИЗ (прим. Ред. - средства индивидуальной защиты), так, чтобы не допустить возможного контакта кожи с поверхностью костюма, ведь он побывал в зоне заражения, помогали раздеться, затем мы готовились к новому заходу сотрудников, и так каждый день. Сначала мы работали по 8 часов, потом уходили отдыхать на 8 часов и опять на работу - было очень сложно, потом начали работать 8 часов в день - и стало легче. Сами мы там тоже ходили в СИЗах, как я заразилась непонятно!

Из симптомов были только потеря вкуса и обоняния. Сначала я списала это на то, что мы часто вдыхаем испарения дезинфицирующих растворов, думала, что моя слизистая просто «подгорела», но все оказалось хуже… Когда нам по плану взяли мазки, пришел положительный результат на коронавирус, и тут началось...

Меня и еще несколько человек привезли в краевую, сделали КТ, оказалось, у всех пневмония, а у меня двухсторонняя.

Лечение тяжелое - бесконечные капельницы, ужасный плаквенил - от которого тошнит, расстройство желудка, временное ухудшение зрения.

По итогу, через 3 дня лечения побочка от препарата ушла, и мне стало легче, и я, конечно, сразу сильно захотела домой. Но мне еще нужно было сделать обязательный КТ- контроль, который мне сделали вчера, надеюсь, сегодня-завтра выписка!

Краевая клиническая больница.Медики вынуждены жить прямо в больнице и работать практически круглосуточно

Дома меня с нетерпением уже ждет семья. Работать в условиях инфекционного госпиталя в пандемию – это большое испытание для всех медицинских работников - для врачей, медсестер и санитаров, у каждого свой круг обязанностей, своя ответственность и сложности. Трудно и физически, и морально. А болеть коронавирусом еще страшнее – при отсутствии симптомов ты можешь просто не заметить, как твои легкие превратятся в «кашу». Чем и коварен этот вирус.

Я на своем примере поняла, что вирус – штука непростая, и точно не выдумка или «фейк», как до сих пор считают некоторые. Болеть «короной» и морально тяжело – у меня несколько раз были депрессивные состояния, непроизвольно в голову лезут мысли, что это, как в русской рулетке – ты не можешь быть уверенным, что не в тебя выстрелит пуля их фатальных осложнений. Это правда, очень тяжело осознавать.

Избежать встречи с «короной» не у всех получится, однозначно, но лучше бы обойти его стороной. Поэтому сейчас по-прежнему необходимо соблюдать все меры предосторожности – как можно чаще мыть руки, обязательно соблюдать масочный режим, особенно в транспорте и местах, где много людей, соблюдать дистанцию. Это уменьшит шансы подцепить эту злую заразу или хотя бы отдалит встречу с ней, а там может, уже эффективное лекарство изобретут».

Медицинские работники ближе всех соприкасаются с опасным вирусом Фото: medgorod.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасибо, доктор!

Многие пациенты, которые смогли победить опасный вирус, уже сказали свои слова благодарности своим спасителям.

Огромное спасибо от Александры Стопп за спасение родителей адресовано медикам краевой клинической больницы и ее главному врачу Егору Корчагину:

«Я обращалась по поводу оказания помощи моему папе Шпакову Сергею Васильевичу. Он был обследован врачами и госпитализирован. В первый день были проведены многочисленные диагностические исследования. Нам все популярно и доходчиво объяснили и рассказали.

Хочу выразить огромную благодарность за то, что не остались равнодушны к нашей проблеме. Мы общались с понимающими, вежливыми и отзывчивыми врачами. Я лично звонила в отделения, чтобы узнать о состоянии здоровья папы - НИ РАЗУ НИКТО не ответил грубо или недоброжелательно. Всякий, кто бы ни подходил к телефону - будь то лечащий врач или врач, находящийся на посту, или заведующий отделением - со мной разговаривали вежливо и внимательно.

Впоследствии в вашу больницу была госпитализирована моя мама Шпакова Антонина Ивановна. Вместе с папой они пробыли у вас три недели с диагнозом COVID-19. Обо всех врачах и медицинском персонале они отзываются только теплыми словами и словами благодарности - как в Пульмонологии №1, так и в Пульмонологии №3.

От всей нашей большой семьи примите слова благодарности за профессионализм, внимательность и доброту. Спасибо Вам!!!».

А эти письма пришли на имя медицинских работников 20-ой больницы:

Врачи 20-й больницы Фото: vk.com/shtabkrskstate

«Хочу поблагодарить всех, кто работал 24 июня в приемном отделении терапии. Всех: и фельдшера на «ковидной» скорой, и врачей, и младший персонал!!! Спасибо вам за вашу работу в борьбе с ковидом!!! Спасибо за ваш профессионализм несмотря на усталость! Без вас мы не справимся! (Оказывали помощь моему сыну Андрею)».

«Низкий вам поклон! Хотим выразить коллективу отделения анестезиологии и реанимации №2 огромную, не имеющую границ благодарность за колоссальную помощь нашей маме и жене, за отзывчивость, за качественное лечение, за врачебную этику и за профессионализм в своем деле. Спасибо вашему коллективу за вашу бесконечную доброту и теплое отношение. Желаем вам всего самого наилучшего и только благодарных пациентов. Будьте счастливы, любимы, здоровы и процветайте. Вы — лучшая профессиональная медицинская команда! Всех вам благ и успехов».