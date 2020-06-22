Красота, спорт, технологии для жителей Норильска: что предлагают местные предприниматели для горожан?

Малый и средний бизнес северных городов Норильска, Заполярного и Никеля «Норникель» поддерживает много лет. Однако конкурс серьезный, беспроцентные возвратные ссуды сроком на два года получают только социально важные, востребованные и жизнеспособные проекты.

Все претенденты на поддержку прошли курс «Социального предпринимательства», их идеи оценили эксперты. В частности, заместитель директора департамента социальной политики «Норникеля» Игорь Сухотин отметил:

- Несмотря на коррективы, внесенные жизнью, предприниматели не только сохранили устойчивость бизнеса в период пандемии, но и продолжают строить планы на дальнейшее развитие.

В этом году 20 млн рублей получат семь проектов, в том числе четыре - в Норильске. И сегодня мы познакомимся с ними поближе.

Новые технологии для любого возраста

Константин Гарнага с его школой робототехники «Робо Арт» уверен, что конструирование и программирование сможет вытащить детей из телефонов и, возможно, стать началом будущей карьеры в этой области.

А чтобы учить норильчан от 5 до 14 лет робототехнике, нужно приобрести оборудование и готовые образовательные решения на базе специальных конструкторов, которые стоят десятки тысяч рублей.

Кстати, при обучении детей программированию планируется использовать прототипы роботов-манипуляторов, которые работают на предприятиях Норильска.

А digital агентство «Фольга» готово учить людей самого разного возраста, от школьников до пенсионеров. Рассказывает его основатель Кирилл Цай:

- В Норильске много мелких предпринимателей, которые умеют что-то производить, но не умеют это продвигать. Есть некоммерческие организации – у них те же проблемы. Часто они работают в одиночку или с небольшим коллективом и у них нет ресурсов, чтобы привлечь специалистов и нет знаний, чтобы делать это самостоятельно. Мы научим продвижению в социальных сетях, работе с сайтом, дадим все нужные навыки. Мы практики, у нас есть готовые работающие кейсы и на их примере мы можем учить других реальной работе. И все это - не выезжая из города. А школьники смогут попробовать свои силы в создании визуального контента и, в конечном итоге, определиться с выбором профессии. На полученный займ мы планируем закупить компьютерный класс.

Фото Денис Кожевников.

Шесть залов уже есть, а будет восемь!

Многократный чемпион России и чемпион мира по карате известный не только в Норильске, но и в России тренер Алексей Нуркенов в 2016 году получил от администрации Норильска безвозмездно и бессрочно здание бывшего кафе площадью 1660 кв. метров для центра единоборств и фитнеса OLIMP. Условие было одно: сделать ремонт самостоятельно.

- Первые отпускные я потратил на крышу, вторые – на отопление, - рассказывает Алексей Халилевич. – И так четыре года. За это время вложено в ремонт более 12 миллионов рублей. В их числе и те 700 тысяч, которые мы получили от «Норникеля» на зал бокса. Получился прекрасный зал, говорят, в Красноярске такого нет. В этом году получим поддержку во второй раз. Сумма на этот раз больше, 3,5 миллиона, что существенно ускорит ремонт. Мы уже открыли шесть спортивных залов, откроем еще два, для федерации акробатического рок-н-ролла и мини–футбола для дошколят. Дети хотят заниматься, большой лист ожидания, теперь сможем всех принять.

Алексей Нуркенов признается, что ремонт отнимает много сил и времени, а хотелось бы больше заниматься тренерской работой. И еще одно очень важное обстоятельство: до ремонта часть заработанных средств тратили на поездки на соревнования, сейчас нет такой возможности. Поэтому окончания ремонта здесь ждут все!

- Я начинал с карате, потом появилось дзюдо, потом понял, что принимать детей в спортшколу с 10 лет неправильно, они слабенькие, их уже от телефона не оторвать, нужно начинать с дошколят, - говорит тренер Нуркенов. – Мы даем физическое развитие, прививаем любовь к спорту – все через игру, а когда ребенок подрастет, он сам выберет вид спорта. Именно поэтому в нашем центре много видов, есть из чего выбрать.

Первые и единственные в Норильске

Единственный медицинский проект этого года, получивший поддержку «Норникеля» – центр эстетической медицины «Совершенство».

- Хотелось бы поблагодарить «Акселератор» и «Мир новых возможностей» за предоставленный опыт, за возможность стать частью этой программы, – говорит директор центра Алина Донова. – Я же врач, мне сложно вести бизнес, а тут все объяснили, рассказали и показали. Много нового открыла для себя.

И добавляет, что два года назад уже пыталась участвовать в программе. Но тогда у нее не было ничего, кроме помещения, а на поддержку могут рассчитывать те, кто уже показал свою востребованность и устойчивость. Теперь это есть, и вот он, займ на приобретение медицинского оборудования. Причем, такого, которого еще нет в Норильске и которое очень нужно норильчанам.

Алина Евгеньевна рассказала, кому поможет новое оборудование:

- Оно лечит сосуды на лице и теле. От красноты сложно и долго избавляться с помощью препаратов, возможны рецидивы от неправильного питания, солнца, стресса и пр. Сейчас жители города смогут справиться с этой проблемой здесь, никуда не выезжая. Не нужен больничный, человек не выпадает из привычного ритма, продолжает работать.

Лечение дерматологических заболеваний у детей из детского дома здесь проводят бесплатно, детям–инвалидам и их родителям – с 50-процентной скидкой.

Алина Донова говорит и о том, что центр будет развиваться, есть идеи, которые помогут норильчанам сохранить красоту и здоровье:

- Еще мы запускаем метод генетического тестирования пока по двум направлениям: диетология и косметология. Этот тест делается один раз в жизни, и потом соответственно возрасту и анализам подбирается терапия, что пациенту можно есть, а какие продукты губительны для него, какие косметологические процедуры дадут эффект, а какие –нет. Будет аппарат по кислородогенерации, его я бы хотела использовать в основном для детей. Мамы будут приходить на свои процедуры, дети в это время будут заняты поглощением кислорода. И хочу отметить, что мы собираемся расширять штат, приглашать докторов с опытом работы, наших, норильских.

А тем временем, закупленное оборудование уже совсем скоро прибудет в Норильск и начнет служить людям.

Наша справка

Развитие социального предпринимательства — один из компонентов благотворительной программы «Норникеля» под названием «Мир новых возможностей». С 2014 года компания поддержала 25 бизнес-проектов на общую сумму 81,15 млн руб. В результате было создано более 100 новых рабочих мест. На постоянной основе функционируют клубы социальных предпринимателей в Норильске и Мончегорске.