В селе Идринское строится дом для медиков

В селе Идринское (переулок Широкий, 7 «а») началось строительство 8-квартирного жилого дома для бюджетников. Его общая площадь - 438 квадратных метров.

- Строительство осуществляется в рамках региональной государственной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем» на территории Красноярского края, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе красноярского краевого фонда жилищного строительства. - В настоящий момент генподрядчиком производятся строительные работы по разработке котлована и фундамента будущего здания, кроме того - дан старт армированию несущих стен.

Планируемый срок окончания строительства –2020 год. Построенные квартиры будут предоставлены сотрудникам Идринской районной больницы.

Планируемый срок окончания строительства - 2020 год Фото: Красноярского краевого фонда жилищного строительства

- Жилье – это ключевой фактор для формирования комфортной среды в городах и селах, - уверен глава Идринского района Анатолий Букатов. - Это особенно важно для работников социальной сферы и жизненно необходимых служб. Мы, безусловно, рады предоставить возможность для улучшения условий жизни специалистов и профессионалов, в которых остро нуждается наш район.

В красноярском краевом фонде жилищного строительства добавили, что на текущий момент уже построено 85 и приобретено 102 жилых помещения в 20 районах края. В рамках программы 2020-2021 года планируется строительство восьми домов в одиннадцати муниципалитетах на территории Дзержинского и Ирбейского района, в поселке Хатанга, селе Ермаковское и других. Все эти муниципалитеты – победители конкурсного отбора.