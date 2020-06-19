Врач-инфекционист из Лесосибирска Наталья Кирушок рассказала о реакции пациентов на диагноз COVID-19: «Появляется тревожность, страх за свое здоровье»

Первые зараженные коронавирусной инфекцией поступили в инфекционное отделение Лесосибирска еще в апреле. Тогда еще у большинства больных не было никаких симптомов. Но позже появились и пациенты с вирусно-бактериальной пневмонией.

- Мы столкнулись с новой инфекцией, которая поражает легкие, - ассказала врач-инфекционист Наталья Кирушок. - Каждый день на работе и на дежурстве сталкиваемся с разными видами инфекций. Из СМИ мы уже знали о пандемии, охватившей всю Европу, теоретически и практически были готовы к встрече с ней. Работали согласно приказам, соблюдали инструкции, надевали противочумные костюмы, средства индивидуальной защиты. У большинства пациентов, когда они узнают о своем диагнозе, сначала появляется тревожность, страх за свое здоровье. Но когда они начинают получать адекватное лечение, то успокаиваются. Видят и чувствуют, что медперсонал проявляет заботу, внимание, помогает решить любые проблемы.

Врач-инфекционист Наталья Кирушок во время работы Фото: vk.com/shtabkrskstate

Напомним, что на сегодняшний день, 19 июля, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае данные таковы:

- 7280 подтвержденных диагнозов (+151 за сутки)

- 2577 человек выздоровели (+87 за сутки)

- 79 погибших (+4 за сутки)

Под наблюдением сейчас находятся 610 человек (+78 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 31.

Наталья Кирушок после работы Фото: vk.com/shtabkrskstate

Количество бессимптомных пациентов – 3335 человек. Переносят заболевание в состоянии легкой степени тяжести – 1243; средней степени тяжести – 2570; в тяжелой форме – 142.