Хирург из Саяногорска с помощью шариковой ручки спас жизнь 5-летнему мальчику

Врач-рентгенолог Красноярской межрайонной клинической больницы №20 имени И.С.Берзона Ирина Савоськина в период эпидемии коронавирусной инфекции работает в бригаде врачей инфекционного госпиталя. Узнав, что она так близко будет соприкасаться с опасным вирусом, никто из родных даже не попробовал ее остановить. Потому что понимают – кто, если не мы. Ведь Ирина Николаевна – продолжатель рода медицинской династии из Саяногорска.

21 июня в нашей стране отмечается День медика. В преддверии профессионального праздника Ирина Николаевна рассказала, почему из всех профессий она выбрала медицину, и кто для нее является главным примером и гордостью:

Врач-рентгенолог Ирина Савоськина Фото: КГБУЗ «КМКБ №20 им. И. С. Берзона»

- В нашей семье четыре человека связали свою судьбу с медициной и в свое время окончили Красноярский медицинский институт. Это моя мама Татьяна Петровна, папа Николай Николаевич, папина сестра Нина Николаевна и я. Мои родные стали для меня примером отношения к профессии. И мне всегда хотелось, чтобы они мной гордились.

Мама живет и работает в Саяногорске, она оперирующий акушер-гинеколог, уже более 40 лет в медицине и очень любит свою профессию. Про таких говорят: светя другим, сгорает сам. Помню из детства, как однажды мы с папой забрали ее после суточного дежурства и увезли на дачу. Она полола грядку и упала в обморок, и только потом призналась, что пациентка после родов сильно кровила, и маме пришлось три раза давать ей собственную кровь, потому что больше взять было негде, да и группа подходила. Вот такая самоотдача в прямом смысле слова. И таких случаев было немало.

Татьяна Петровна Епифанова, мама Ирины Фото: КГБУЗ «КМКБ №20 им. И. С. Берзона»

Мама до сих пор часто дежурит и по роддому, и по гинекологической неотложке. Ее жизненный принцип: если твоя помощь нужна пациенту, нет ничего важнее. Не считалась со временем. Вызывают ночью на срочную операцию – едет. Если времени на сборы нет, впопыхах могла и в разных туфлях уехать. Я видела, как трепетно она относится к своим пациенткам: и ласковое слово найдет, и за руку возьмет… Если приходилось сообщать женщине плохие новости, например, о замершей беременности или онкологии, никогда просто так не отпустит, всегда поддержит, успокоит. Переживает за каждую, всегда поинтересуется, как прошла операция, как сложилась судьба. Вот такой человек. И я понимаю, что такими и должны быть врачи. Я знаю, что и папа был такой же.

Николай Николаевич Томчик, папа Ирины Фото: КГБУЗ «КМКБ №20 им. И. С. Берзона»

Он много лет проработал детским хирургом в Саяногорской городской больнице №1. Стал специалистом широкого профиля. Приходилось и нейрохирургические операции делать, и урологические, и с травмами работать. Папы не стало, когда мне исполнилось 8 лет, но до сих пор очень многие люди вспоминают его с теплом. Он часто попадал в ситуации, когда даже вне работы требовалась его помощь: то на его глазах человека сбивала машина, то ребенок провалился в канализационный люк... А однажды под Новый год к нам прибежала соседка: беда, пятилетний сын чем-то подавился и перестал дышать, посинел уже. Медлить было нельзя - папа сделал трахеостому при помощи обычной шариковой ручки и спас мальчишку!

Ирина Савоськина любит повторять: «Мы же спасатели!». И это действительно так!

Благодарим всех работников медицины за их нелегкий труд!