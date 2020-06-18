Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 18 июня 2020 года: заболели 156, умерли 4

По данным оперативного штаба на 14 часов 18 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае превысило 7 тысяч, их уже 7129. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 156 человек, из них 133 в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 2,2%.

Новая коронавирусная инфекция охватила 54 города и района края. За весь период пандемии врачи вылечили 2490 (+ 59 за сутки). Погибли 75 (+ 4 за сутки).

Данные по муниципалитетам.

Под медицинским наблюдением на дому 563, в том числе за последние сутки взято 89. Снято с контроля 20 014, за последние сутки 17.

Всего проведено тестов на коронавирус 309 650, за сутки 8 895.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.