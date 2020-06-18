Wink: что это и кому понравится?

Корреспонденты рассказывают о своих открытиях, сделанных в новой реальности.

Художественные и документальные фильмы, сериалы, аудиокниги, концерты, онлайн-лекции – первое по популярности занятие во время режима самоизоляции. Тоже много смотрели? Где? Как? Чтобы не собирать по крупицам, фильмы – здесь, книги – там, сегодня изучаем цифровой видеосервис Wink от «Ростелекома».

Wink — это…

… цифровой видеосервис: интерактивное ТВ плюс онлайн-кинотеатр. В каталоге – 25 000 фильмов, сериалов, мультиков и более двух сотен телевизионных каналов. Wink работает на любых устройствах через интернет: телевизор, телефон, компьютер, планшет, ноутбук и т.д. Смотреть его, не доплачивая, можно сразу на 5 экранах.

В нашей семье – это два телевизора, компьютер мужа и два телефона – мой и дочери.

Пользователи сами формируют «свою подписку» и выбирают тариф. Например, «Трансформер» – выбираете 5 из 12 пакетов контента за 299* рублей в месяц или «Максимум» – сразу все 12. Между прочим, сейчас* на всех тарифах 12 пакетов контента включены на 4 месяца в подарок.

Каждый месяц подписку можно «пересобирать». И да! Есть пробный период - бесплатная тестовая неделя, когда можно присмотреться к сервису. Я так и сделала. Понравилось, оформила подписку.

Смотрите ТВ?

Интересно, есть люди, которые хотя бы раз «пролистали» 284 ТВ-канала??? Все-таки для меня главное, что в Wink можно остановить эфир на любом моменте, потом досмотреть. А еще можно достать из архива любимую передачу и смотреть ее, а не рекламные врезки. Простите, но это удобно.

Если ваши дети – школьники…

Уже ясно, что онлайн-образование, ставшее во время пандемии необходимостью, останется с нами надолго. Раздел «Лицей» в Wink – один из самых больших. Это видеоуроки по основным предметам школьной программы с 1-го по 11-й класс.

К примеру, в «Истории России» за 1-й1 класс – 40 уроков. Длится занятие от 5 до 45 минут, зависит от темы. Учителя не просто рассказывают, есть фото и тестовой ряд, графика.

С удовольствием посмотрела почти весь курс литературы и истории для старшей школы. Доступно и нескучно – уважаемые родители, присоединяйтесь. Полезная новинка – «Внешкольное чтение» – все книги, рекомендованные к чтению летом.

Для малышей и их родителей

Будете сами себе завидовать. В Wink – тысячи мультфильмов, детское кино и ТВ-каналы, видеоблоги и лучшие аудиокниги, включая советскую и зарубежную классику любимых авторов: Пушкин, Чуковский, Драгунский, Волков, Булычев, Перро, Дефо, Лондон, Кэрролл. В подборке – есть коллекции народных сказов и хорошо поставленные аудиоспектакли.

Есть лекции по детской психологии для родителей.

А что есть еще?

Большая коллекция спортивных программ, трансляций, документальных фильмов. Есть прикладные вещи: включай и занимайся. Йога, пилатес, фитнес, растяжка, функциональные тренировки для новичков и силовые - для тех, кто в теме. Я выбрала «Аэробику в стиле ретро» из 20 серий с Олей, Аней и Таней - поднимает настроение!

Испытано на себе

Майя Ершова протестировала видеосервис Wink в течение трех месяцев и выделила для себя пять понравившихся моментов.

Мой домашний интернет и ТВ от «Ростелекома», поэтому о Wink я знала, но не была активным пользователем. На «удаленке», когда сэкономленные на дорогу в офис два часа можно потратить на себя, сделала «открытие». Оказывается, Wink - это не только телевидение.

Итог мая: 7 фильмов, 3 сериала плюс концерты. Но в какой-то момент выяснилось, что в Wink есть коллекция аудиокниг – большая и разнообразная, и искусствоведческие лекции. Вчера досмотрела про Пабло Пикассо. Вдохновляет. Сервис предлагает концерты: юмористические, музыкальные. Можно устраивать дискотеки, а можно ностальгические просмотры кумиров молодости – мой вариант. За месяц я посмотрела «Алису», ДДТ, «Агату Кристи» и литературный концерт Дмитрия Быкова.

Контент Wink можно смотреть или слушать даже без интернета. По утрам, садясь в автобус, открываю что-то из «моей коллекции», и час пролетает.

В Wink есть персональные рекомендации: система делает подборку на ваш вкус. И в 90% - это работает. Еще удобно, что фильмы собраны по тематикам или актерам. Например, сейчас, среди прочих, есть подборки с Колином Фаррелом, Клинтом Иствудом, Брэдом Питтом, Анджелиной Джоли, Натали Портман.

Еще мне нравятся фильмы с интересным переводом, поэтому слежу за новинками Wink. Из майских: «Третий лишний», «Большой Лебовски» и «Успеть до полуночи». Здесь близкий к оригиналу перевод от Дмитрия Пучкова (псевдоним Гоблин. – Прим. автора).

В отличие от бесплатных онлайн-кинотеатров, в Wink нет постоянно «выскакивающей» рекламы. А для мужа, который в нашей семье отвечает за компьютер, важно, что я «не хватаю» вирусы, Wink – в этом смысле безопасен. Смотреть комфортно: скорость домашнего интернета «Ростелекома» не опускается ниже 100 Мб/с.

Продолжения проекта «Самоизоляция-2020: мои открытия» в следующих номерах «КП», на сайте и на радио. А какие открытия сделали вы? Звоните и рассказывайте в прямой эфир радио «Комсомольская правда» на 107.1FM по будням, с 7.00 до 9.00, по тел. (391) 228-08-09.

Важно! Что еще нужно знать о Wink

Wink доступен на разных устройствах:

Телевизоры: Smart TV Samsung, Apple TV, Android TV;

Смартфоны на базе iOS или Android

Планшеты на базе iOS или Android

Компьютеры и ноутбуки любых систем с возможностью доступа в интернет.

И, кстати, Wink не обязывает вас быть абонентом конкретного провайдера.

на момент написания материала, июнь 2020 года.