2020-06-17T09:35:13+03:00
Досуг

Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске 2020: дата проведения, программа

Весной этого года Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске был отменен, но теперь организаторы заявили, что проведут его в онлайн формате
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.Фото предоставлено Фондом Михаила Прохорова.
Изменить размер текста:

Крупнейший анимационный фестиваль России впервые пройдёт в онлайн-формате! Лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссёрами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техниками анимации на «Фабрике мультфильмов» для детей, подростков и взрослых будут доступны всем желающим, из любого города России и абсолютно бесплатно! Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске пройдет в онлайн-режиме с 3 по 12 июля 2020 года.

Центральными блоками программы фестиваля традиционно станут «Премьеры» — сборники российских мультфильмов, снятые за последний год, и «Победители» — сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Также в программе фестиваля можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА). Все зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы.

Гостями онлайн-фестиваля станут известные российские и зарубежные режиссёры, аниматоры и продюсеры, создатели культовых сериалов и суперуспешных полнометражных мультфильмов, экспериментаторы и победители мировых фестивалей. Встречи с ними пройдут в формате zoom-конференций.

С 6 по 11 июля «Фабрика мультфильмов» откроет виртуальные двери в анимационные цеха: можно будет учиться азам рисованной анимации и узнавать секреты анимации из сыпучих материалов, превращать в персонажей простую бумагу и предметы, много лепить, делать анимацию на компьютере и работать со звуком. А для того, чтобы у всех участников была возможность подготовиться и почувствовать атмосферу настоящей анимационной студии, 4 и 5 июля мастера Фабрики прочитают лекции об особенностях работы в разных анимационных техниках и поделятся своим опытом.

Фестиваль пройдёт на сайте www.multfest.ru, где каждый желающий, пройдя несложную регистрацию, сможет посмотреть всю программу фестиваля, а также зарегистрироваться для участия в видеоконференциях, лекциях и «Фабрике мультфильмов». Количество участников будет ограничено только на мастер-классах «Фабрики мультфильмов», где потребуется выбрать удобную дату и время мастер-класса.

Стратегический партнер — Фонд Михаила Прохорова

Когда: 3 — 12 июля 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Фестиваль «Московские сезоны дома»: учимся готовить шоколад и смотрим документальные фильмы
С 8 по 12 июня все желающие могут принять участие в онлайн-мероприятиях фестиваля «Московские сезоны дома». Среди них - кулинарные и творческие мастер-классы и тренировки
Новости 24
Только 8% предпринимателей готовы сделать «удаленку» основным форматом работы
Машина в куски: 19-летний водитель устроил смертельное ДТП в Красноярском крае
Райффайзенбанк: большинство предпринимателей не смогли отказаться от арендуемых помещений
Революционерке на Доме кино в Красноярске устроили душ
В Туве мать проснулась рядом с мертвым ребенком
По делу о прорыве дамб в Красноярском крае продлен арест горному мастеру
На Енисее началась навигация в Дудинку
Райффайзенбанк объявляет о снижении ипотечных ставок
В Ачинске 7-летняя девочка выбежала из кустов прямо под колеса
В Красноярском крае 11-летний мальчик пропал на прогулке с отцом в лесу
С перевернувшейся на Енисее лодки спасли двух человек
Родители выпавшего с 8 этажа 2-летнего Жени рассказали о трагедии
В Красноярске бабушка ушла из БСМП и пропала
Красноярцев предупредили о новом виде клещей
Чрезвычайная ситуация в Норильске локализована
11 вахтовиков на Ванкоре заразились COVID
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
Красноярцам дали рекомендации по выбору клубники
Из всех подтопленных паводком домов в Красноярском крае ушла вода
В Хакасии хозяйка опасного аттракциона пойдет под суд за травмы ребенка
«Балтика» отметила День пивовара онлайн-экскурсией по своим заводам
30 автобусов сняты с линии в Красноярске из-за пассажиров без масок
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Красота и комфорт: в Красноярске благоустраивают скверы
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
В Красноярском крае школьники-волонтеры сделали труженикам тыла необычный подарок
Пролез под перилами: после гибели упавшего с 8 этажа ребенка в Солнечном возбуждено дело
Покупателя без маски скрутили в красноярском гипермаркете
У автовокзала Красноярска ограничат движение