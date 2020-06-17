Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске 2020: дата проведения, программа

Крупнейший анимационный фестиваль России впервые пройдёт в онлайн-формате! Лучшая современная анимация со всего мира для взрослых и детей, видеоконференции с известными режиссёрами и художниками, лекции ведущих специалистов анимационной индустрии и мастер-классы по различным техниками анимации на «Фабрике мультфильмов» для детей, подростков и взрослых будут доступны всем желающим, из любого города России и абсолютно бесплатно! Большой фестиваль мультфильмов в Красноярске пройдет в онлайн-режиме с 3 по 12 июля 2020 года.

Центральными блоками программы фестиваля традиционно станут «Премьеры» — сборники российских мультфильмов, снятые за последний год, и «Победители» — сборники зарубежных фильмов-лауреатов международных фестивалей и кинопремий. Также в программе фестиваля можно будет увидеть несколько новых полнометражных мультфильмов, сборники лучших российских и зарубежных короткометражек для детей, программу документальной анимации и фильмы студентов Британской национальной кино- и телевизионной школы (NFTS) и Эстонской Академии художеств (ЕКА). Все зрители смогут проголосовать за понравившиеся фильмы.

Гостями онлайн-фестиваля станут известные российские и зарубежные режиссёры, аниматоры и продюсеры, создатели культовых сериалов и суперуспешных полнометражных мультфильмов, экспериментаторы и победители мировых фестивалей. Встречи с ними пройдут в формате zoom-конференций.

С 6 по 11 июля «Фабрика мультфильмов» откроет виртуальные двери в анимационные цеха: можно будет учиться азам рисованной анимации и узнавать секреты анимации из сыпучих материалов, превращать в персонажей простую бумагу и предметы, много лепить, делать анимацию на компьютере и работать со звуком. А для того, чтобы у всех участников была возможность подготовиться и почувствовать атмосферу настоящей анимационной студии, 4 и 5 июля мастера Фабрики прочитают лекции об особенностях работы в разных анимационных техниках и поделятся своим опытом.

Фестиваль пройдёт на сайте www.multfest.ru, где каждый желающий, пройдя несложную регистрацию, сможет посмотреть всю программу фестиваля, а также зарегистрироваться для участия в видеоконференциях, лекциях и «Фабрике мультфильмов». Количество участников будет ограничено только на мастер-классах «Фабрики мультфильмов», где потребуется выбрать удобную дату и время мастер-класса.

Стратегический партнер — Фонд Михаила Прохорова

Когда: 3 — 12 июля 2020