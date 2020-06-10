Голосование в конкурсе «Клиника года - 2020» стартует с 1 июля

Конкурс «Клиника года - 2020» стартовал на сайте «Комсомолки» еще в мае. Сейчас идет прием заявок от участников. Параллельно должно было начаться голосование. Но! В связи с пандемией коронавирусной инфекции и по многочисленным просьбам участников мы решили сдвинуть сроки.

Поддержать любимые клиники и врачей можно будет с 1 июля 2020 года. С этого дня стартует народное голосование в разделе «Клиника года - 2020».

А мы в этот период будем рассказывать о работе клиник, их достижениях и лучших докторах на страницах «Комсомольской правды», на сайте KP.RU в разделе «Клиника года - 2020», а также в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM. Узнаем у врачей о новейших методиках по диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний, новых стандартах по обслуживанию пациентов и новых видах медицинских услуг, которые доступны жителям Красноярского края.

Голосование продлится до 15 ноября 2020 года включительно. К этому времени в каждой номинации определятся победители. При выборе в номинациях «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КЛИНИКИ» свое мнение выскажет экспертное жюри – известные доктора, профессионалы в области врачебного дела и менеджмента медицинских учреждений.

Напоминаем, что итоги голосования будут объявлены 25 ноября. Победителей ожидает церемония награждения с фуршетом, вручением памятных дипломов, статуэток.