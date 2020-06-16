2020-06-16T12:38:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог рассказала, почему летняя жара не убила коронавирус

При какой температуре пандемия COVID-2019 должна была пойти на спад
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В мае в Красноярске стояла жара +30В мае в Красноярске стояла жара +30Фото: Ася ЖУКОВА
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Еще весной, когда начиналась мировая пандемия, специалисты надеялись: даже если не победим коронавирус медицинскими средствами, летом заболеваемость сама собой пойдет на спад, ведь вирусы не переносят высокую температуру. Но вот, жара прокатилась уже по всем регионам, в Красноярском крае был аномальный по температуре май (зашкаливало за +30), а в недавние выходные, связанные с Днем России, солнце палило нещадно. Но коронавирус, словно в насмешку, только еще «разошелся» - об этом говорят неутешительные цифры статистики. Почему? Об этом рассказали в красноярском государственном медицинском университете имени Войно-Ясенецкого: здесь тоже почти круглосуточно, «на своих фронтах» ведут борьбу с коронавирусом ученые.

Изучают природу, клинические проявления, делятся полученными результатами с коллегами в других регионах страны и за границей.

- Да, действительно, такие ожидания были, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ирина Сергеева, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, руководитель отделения общей практики КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. – По аналогии с вирусом гриппа: он начинает погибать при температуре ниже -15, -20 градусов, и при жаре от +25 и выше. Не случайно пик эпидемий гриппа приходится на осень и зиму, летом такого практически нет. Ожидали, что и коронавирус поведет себя так же. Но он всех «обманул». Конечно, есть социальный фактор – летом люди вышли на улицу, несмотря на запреты. Но не только это. Коронавирус, мало того, что очень «цеплючий», оборачивается более тяжкими последствиями, оказался ко всему прочему еще и более устойчив к внешним воздействиям. Есть мнение, что он не так боится высоких или низких температур. Объясню максимально простыми словами (да простят меня коллеги из научного сообщества, но мы с вами рассказываем это для обычных людей). У вирусов – белковое строение. Вот есть, к примеру, яйцо, это белок. А есть кусок мяса, это тоже белок. Но яйцо сварится быстрее, - оно более восприимчиво к высокой температуре. А мясо медленнее, так и здесь. Надо понять что коронавирус, по всем параметрам, более сильный, агрессивный враг. Давайте переживем это время, это лето 2020 года, да, пусть не таким образом, как мы хотели и планировали. Но еще будет время отдохнуть, попутешествовать, и пообщаться друг с другом. А пока надо всем объединиться, чтобы побороть этого нового для нас врага, о котором мы еще столько не знаем, и который оказывается порой на шаг впереди нас.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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