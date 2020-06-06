Под Красноярском чиновники продали в частные руки любимый остров Виктора Астафьева

Под Красноярском чиновники продали в частые руки остров на Енисее, который так любил Виктор Астафьев – Овсянский остров. О нем писатель упоминал в нескольких своих произведениях. Например, в «Последнем поклоне». Остров находится в 10 километрах от поселка Удачного, вверх по течению реки. Территориально – урочище Боровое в Емельяновском районе. А по другую сторону Енисея находится родное село знаменитого писателя.

В марте этого года стало известно, что на острове собираются строить коттеджи, что к нему уже подвели электричество. А что участки были выставлены на торги в закрытом режиме, объявление можно было встретить в интернете.

«Как вообще можно купить остров? Там водоохранная зона Енисея, в общественной кадастровой карте написано – земли сельхозназначения, пчеловодство. Но геодезист, который делал съемку, рассказал, что там планируют строить коттеджи. Что можно сделать в такой ситуации? Остров поделили на части и выставили на продажу», - такое письмо от жителей Красноярска к депутату Александру Глискову было опубликовано в социальных сетях.

Информацией заинтересовались в прокуратуре. Действительно, кто и на каком основании решил, что дорогие коттеджи – это лучшее применение для живописного и поросшего зеленью островка? К тому же для постройки особняков там придется вырубить большой количество деревьев.

И вот что выяснилось. На Овсянском острове находится выявленный объект археологического наследия «Овсянка. Стоянка Овсянская». В связи с чем по земельному законодательству указанные земли ограничены в обороте. Однако администрация Емельяновского района передала 20 гектаров острова в аренду некоему лицу. А тот продал в частные руки 4 земельных участка общей площадью 8 гектаров.

На основании этого прокуратура направила в Емельяновский районный суд иск о прекращении права собственности на незаконно предоставленные земельные участки. И суд принял этот иск к рассмотрению. Все объекты недвижимости, которые в том или ином виде уже появились на острове, арестованы.