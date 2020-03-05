2020-03-05T11:46:18+03:00
Общество

Красноярцы бьют тревогу из-за продажи «астафьевского» острова

Остров Овсянский, по их словам, хотят распродать под коттеджи
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Овсянский хотят распродать под коттеджиОвсянский хотят распродать под коттеджиФото: Мария ЛЕНЦ
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Остров Овсянский за Удачным (урочище Боровое) – место для красноярцев культовое. О нем Знаменитый на весь мир Виктор Астафьев (рассказ «Хвостик»). Но, видимо, для многих живописный остров – слишком лакомый кусок: депутат Заксобрания Александр Глисков сообщил, что «чиновники продали остров, о котором Виктор Астафьев писал в книге «Последний поклон». К депутату обратились местные жители – они возмущены тем, что на остров посягают.

«Как вообще можно купить остров? Там водоохранная зона Енисея, в общественной кадастровой карте написано – земли сельхозназначения, пчеловодство. Но геодезист, который делал съемку, рассказал, что там планируют строить коттеджи. Что можно сделать в такой ситуации? Остров поделили на части и выставили на продажу», - такое письмо опубликовал Глисков на странице в Фейсбуке.

Местные сообщают: к острову уже протянули электричество, установлена трансформаторная подстанция. Депутат обещал обратиться в прокуратуру по этому поводу. К слову, объявления о продаже земли на острове, действительно, есть в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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