Побег из карантина, уличная сирена вместо зума и шарики у крыльца: последние звонки онлайн и не только прошли в Красноярском крае

- Такого еще ни у кого не было, - обсуждают в соцсетях. – В первый раз в истории и, скорее всего, в последний.

В Красноярске (как и во многих городах России) последние звонки прошли онлайн – в режиме полной самоизоляции из-за вспышки коронавируса.

К сведению, в нынешнем году в Красноярске последний звонок прозвучал почти для 10 тысяч девятиклассников и 5,6 учеников одиннадцатых классов. Массовые мероприятия давно отменены, так что торжественные линейки были виртуальными.

Мэр Сергей Еремин поздравил выпускников в режиме онлайн. Фото: сайт администрации Красноярска.

«Сегодня у вас особенный день, который вы не забудете никогда, - обратился к выпускникам мэр Сергей Еремин. - Уверен, поколение выпускников-2020 навсегда войдет в историю. Еще пару месяцев назад никто и не мог подумать, что мы будет вместе в таком необычном формате отмечать праздник последнего звонка. Вас уже можно называть первопроходцами. Вы по-настоящему уникальные люди, у которых большое будущее».

Как и ожидалось, главной площадкой праздника стал зум, а главными подарками – всевозможные видеоролики, которые записывали родители, учителя и дети.

Вот один из самых оригинальных, его создали мамы и папы для своих детей-выпускников 6-й школы Красноярска.

Начало. Территорию школы тщательно опрыскивает дизинфектор в белом комбинезоне. Кругом – никого из посторонних. Но тут начинают подтягиваться люди – в париках и фантазийных нарядах. Это родители, которые в преддверии последнего звонка у своих отпрысков, запертых на изоляции, дома не усидели.

Последний звонок онлайн в Красноярске 5.06.2020. За детей "отожгли" родители. . Видео: школа №6 Красноярска.

- Ночью уснуть не могу никак, - затягивает блондинка в красном платье.

И пришла я на школу, чтобы найти тебя снова.

Как же экзамены эти сдать?

Школы стены пустуют уже

Месяц который подряд

Ты ж в нее так ходи, так ходил,

И мы вместе мечтали, как ты будешь звездой в выпускной,

Но что тут поделать, ведь карантин

Папа Дима станцует для нас,

А я слезы еле держу!

... Дальше «родительский актив» лихо отплясывает у крыльца под припев:

- Плачем на школе, мы плачем на школе

Такой выпускной - слезы льются на «клаву» (2 раза)

Мы с вами рядом, всегда вас поддержим

Мы ваша опора, вы наша надежда,

Будьте счастливы и будьте здоровы,

И у вас будет все клево!

К началу второго куплета танцующих замечает дезинфектор, пытается разогнать или хотя бы обеззаразить. Потом действие переносится в многоэтажки, где живут выпускники. И все продолжается. Родители под одному пляшут на балконах под запев: «Все 11 лет пролетели, как миг. Мой ребенок теперь – онлайн-выпускник».

Финал: снова школьный двор. Мамы с папами и человек в комбинезоне танцуют все вместе. По-видимому, опасность миновала. Но после их ухода он на всякий случай опрыскивает территорию.

- Вот это отожгли! – восхитились соцсети. - Отличный ролик! Эх, онлайн-выпускники, ничего, будет и на вашей улице праздник.

А вот еще один эпизод с последнего звонка в Красноярском крае.

- Не везде в крае выпускники могут встретиться в зуме, - передают с Крайнего Севера. - По понятной причине - интернет не везде. Знаете, к примеру, как прошел последний звонок для ребятишек из Эвенкии?

Тоже неплохо. Фото: Наталья Ковальчук.

- Вы не поверите, прозвучал по уличной системе оповещения, - рассказывает красноярка Наталья Ковальчук. – По ней же объявили, что школа закончилась. Из домов вышли все жители, каждый – на свое крыльцо и аплодировали выпускникам – чтобы поддержать их.

Чтобы соседи знали, где живет выпускник (4,9,11 классы), ребята украсили свои дома: окна или крыльцо. Получилось, очень трогательно. Кстати, последние звонки здесь прошли раньше - 29 мая в Байките и Ванаваре, и 30 мая - в Туре. Но, как и везде, в небо отправили шарики.

Здесь живет выпускница. Фото: Наталья Ковальчук.

Вот такой он, последний звонок в самоизоляции.