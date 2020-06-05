Вопрос утилизации собранных на Таймыре нефтепродуктов требует отдельного решения

Юрий Лапшин напомнил депутатам хронологию событий, отметив, что, как только информация о происшествии была доведена до губернатора, совместно с МЧС были приняты меры оперативного реагирования. На территории был объявлен режим ЧС межмуниципального уровня (пострадавшие объекты находятся на территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального районов), сформирована рабочая группа под руководством вице-премьера краевого правительства Анатолия Цыкалова, которая вылетела в Норильск.

Председатель правительства отметил, что ликвидация последствия пролива топлива осложняется удаленностью этих мест и отсутствием транспортного сообщения.

«Как правило, подобные инциденты происходят на судоходных морских или речных участках, и в этом случае к месту аварии могут подойти специальные суда, откачать, вывезти и утилизировать загрязнения. Мы такой возможности не имеем, доставка людей и техники сейчас проводится в основном вездеходами и вертолётами», - рассказал Юрий Лапшин.

Он также обратил внимание депутатов на то, что вопрос утилизации большого объема собранных нефтепродуктов в этих условиях требует отдельного решения.

«У отраслевых ведомств пока нет готового рецепта, какими силами и средствами можно устранить последствия этой чрезвычайной ситуации, сейчас эксперты работают над этой проблемой», - сообщил Лапшин.

Отметим: сейчас в Норильске работают глава региона Александр Усс и министр чрезвычайных ситуаций РФ Евгений Зиничев. Предстоит оценить ущерб и разработать план по ликвидации последствий аварии с учётом необходимых сил, средств и технологий. По словам Юрия Лапшина, соответствующий доклад готовится в адрес главы государства уже сегодня.