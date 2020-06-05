Продавцы закрытого из-за коронавируса Южного рынка в Красноярске вышли на протест

Продавцы закрытого из-за коронавируса Южного рынка в Красноярске… вернулись на работу. Все случилось накануне, 4 июня. А на следующий день люди заняли свои места за прилавками. Но не все – бОльшая часть площадей все же пустует.

- Я тут уже 15 лет работаю, - поделилась с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск» продавец фруктов Насума. – Если бы неделю назад хоть о чем-то предупредили. А они вчера только сказали: даем вам 20 минут времени – закрывайтесь! Так ведь не делается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783204" frameborder="0"></iframe> 5.06.2020 Ситуация на Южном рынке в Красноярске. Люди вышли на работу..Мария ЛЕНЦ

Накануне въезд на рынок перегородили бетонными блоками.Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, в четверг приехавшие в четверг на Южный рынок (улица Шахтеров) наткнулись на преграду. Вход закрыли бетонными блоками.

- В администрацию района поступили обращения о несоблюдении профилактических мер на рынке, - пояснили представители мэрии. – Поэтому, а также потому, что у нескольких продавцов рынков подтвержден коронавирус, глава района направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести эпидемиологическое расследование. Кроме того, зафиксировано, что собственники не проводят термометрию работников, продавцы не соблюдают масочный режим.

Люди уверяют: соблюдают все профилактические меры.Фото: Мария ЛЕНЦ

Так что торговлю приостановили, поставили полицейских. Но сегодня люди опять вернулись на работу. Из-за этого – по неофициальным сведениям – к рынку стянули больше силовиков. А продавцы в растерянности. Говорят, им так никто ничего не объяснил: просто вчера сказали уходить.

Продавцы боятся потерять работу и товар.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Люди здесь зарабатывают, - разводит руками один из работников. – А они загородили въезд. У нас же весь товар испортится. А кто ответит? Никто. У людей семьи, дети. Поэтому и вернулись – их кормить надо. А нам говорят – оштрафуем на 300 тысяч, как будто мы миллионы получаем. Все тут за копейки сидят.

Ситуацию на рынке держит под контролем полиция.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Красноярск» с места событий, все вернувшиеся на работу – в масках, у всех есть санитайзеры. Кто-то настроен настороженно, кто-то проявляет агрессию, люди в недоумении. Версий у них много: говорят, место, где располагается Южный, могли присмотреть под застройку. Или, как вариант, рынок вытесняют за город крупный ритейлеры, якобы он перехватывает часть доходов. Понятно, все это лишь догадки.

Как бы то ни было, сейчас на Южном неразбериха. Бетонные блоки убрали с одной стороны, чтобы вывозили товар. Продавцы не понимают, куда им деваться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783205" frameborder="0"></iframe> 5.06.2020. Южный рынок в Красноярске закрыли из-за коронавируса. Продавцы не понимают, что делать..Мария ЛЕНЦ

В администрации комментируют: доступ продавцов и покупателей на рынок не ограничен.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Администрация города продолжает контрольные мероприятия по соблюдению на рынке превентивных мер, - комментируют в мэрии. – Полиция на месте обеспечивает общественный порядок. Доступ работников и покупателей на рынок НЕ ограничен при условии соблюдения ими профилактических мер.

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Сегодня днем красноярцы, приехавшие на Южный рынок (на улице Шахтеров), за продуктами, вдруг обнаружили преграду: бетонные блоки у входа мешающие проезду воротам рынка. Да и в целом торговля приостановлена. А для обеспечения порядка дежурят сотрудник полиции. При этом сами работники Южного рынка не понимали, что происходит. Такая же ситуация и на соседнем рынке «Луч».

Поначалу появилась информации о случаях заражения коронавирусом среди работников. И что специалисты Роспотребнадзора проводят там расследование. Но позже в ведомстве отвергли эту информацию: никаких проверок они не проводят и в целом работу рынков не останавливали (подробнее).