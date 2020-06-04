2020-06-04T20:20:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 5 июня 2020 года: плюс 141 за сутки

Рассказываем о количестве зараженных COVID-19 в Красноярске и крае на утро 5 июня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 5 июня 2020 годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 5 июня 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 5 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 4 795 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. География распространения – 51 территория края. В частности за последние сутки количество увеличилось на 141, непосредственно в Красноярске – 115. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 166,8. Темп прироста за сутки – 3,0 %.

Количество выздоровевших: всего – 1363 человека, за минувшие сутки – 63. Умерших: всего – 46, за минувшие сутки – 3. На аппарате искусственной вентиляции легких – 32 пациента.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 829 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 22. Снято с медицинского наблюдения 19 251 человека за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки – 29. Проведено тестов на коронавирус всего 224 344, из них за последние сутки – 7 720.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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