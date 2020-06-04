«Явно турист»: компания встретила медведя ночью на улицах города в Красноярском крае
- Стой-стой...
- Явно турист...
- Аккуратно давай...
- Смотри только, чтобы не принял, а то сожрет…
- Просто медведь канает…
Медведь на улица Енисейска.
Компания друзей минувшей ночью каталась на машине по центру Енисейска (город в 350 километрах к северу от Красноярска). И заметили медведя. Косолапый непринужденно расхаживал по пустынной улице старинного города, освещенной фонарями. А когда заметил бьющий в него свет фар приближающейся машины, припустил сначала вперед, а потом начал вилять. Промчался у стен Спасского монастыря, затем подбежал к воротам частного дома и скрылся в темном переулке.
Позже парни признались: страшно не было, потому что глядели на Топтыгина из окон машины. А вот если бы пешком, да нос к носу – нет, от такой встречи убереги бог. Наутро горожане, узнав о визите лесного гостя, отнеслись к этому по-разному. Одни считают, что сибиряку не стоит медведя бояться, другие уверены, что теперь по вечерам из дома ни шагу не сделают.
Каким образом лесной зверь оказался в Енисейске, остается только догадываться. Кто-то из местных жителей накануне случившегося, видел, как тот переплывал Енисей. Но натерпелся медведь такого страху, что теперь наверняка будет город стороной обходить. Когда очевидцы сообщили в полицию, на поиски животного выехал дежурный наряд.
Нарушитель спокойствия сначала помчался от машины ДПС в сторону здания городской полиции, но сдаваться передумал и метнулся в другую сторону. В конце концов добрался до спасительной окраины, а там – в темноту, в тайгу.
Добавим для тех, кто считает, что полиция обязана стрелять во всех животных, которые приходят в населенные пункты, как этот мишка. Нет, конечно, лесных обитателей стараются выпроводить назад, в их среду обитания. Оружие применяют только в крайних случаях, когда медведи становятся опасными, например, убивают домашний скот. А это случается редко. И выходят они к людям вовсе не потому, что в лесу есть нечего, говорят специалисты. Просто медведи очень умные и любопытные. Зачастую, когда популяция растет, кто-то их них ищет себе новые территории.
Между тем в социальных сетях жители Енисейска активно и с юмором обсуждают визит ночного гостя (орфография сохранена):
- Косолапый совсем попутал без маски бегает
- Природа настолько очистилась, что на улочки старинного города возвращаются медведи
- С работы видать домой спешит. Туристов развлекает
- Ну с цепи сбежал у кого-то, мой на привязи сидит
- За велосипедом побежал
- Самое страшное в этой истории, что ведмедь без маски
- Вот это я понимаю весомый повод соблюдать самоизоляцию
- Медведь забыл позвонить в полицию, и сообщить о своем визите.
ИСТОЧНИК KP.RU