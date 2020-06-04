«Явно турист»: компания встретила медведя ночью на улицах города в Красноярском крае

- Стой-стой...

- Явно турист...

- Аккуратно давай...

- Смотри только, чтобы не принял, а то сожрет…

- Просто медведь канает…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783077" frameborder="0"></iframe> Медведь на улица Енисейска.

Компания друзей минувшей ночью каталась на машине по центру Енисейска (город в 350 километрах к северу от Красноярска). И заметили медведя. Косолапый непринужденно расхаживал по пустынной улице старинного города, освещенной фонарями. А когда заметил бьющий в него свет фар приближающейся машины, припустил сначала вперед, а потом начал вилять. Промчался у стен Спасского монастыря, затем подбежал к воротам частного дома и скрылся в темном переулке.

Позже парни признались: страшно не было, потому что глядели на Топтыгина из окон машины. А вот если бы пешком, да нос к носу – нет, от такой встречи убереги бог. Наутро горожане, узнав о визите лесного гостя, отнеслись к этому по-разному. Одни считают, что сибиряку не стоит медведя бояться, другие уверены, что теперь по вечерам из дома ни шагу не сделают.

Каким образом лесной зверь оказался в Енисейске, остается только догадываться. Кто-то из местных жителей накануне случившегося, видел, как тот переплывал Енисей. Но натерпелся медведь такого страху, что теперь наверняка будет город стороной обходить. Когда очевидцы сообщили в полицию, на поиски животного выехал дежурный наряд.

Нарушитель спокойствия сначала помчался от машины ДПС в сторону здания городской полиции, но сдаваться передумал и метнулся в другую сторону. В конце концов добрался до спасительной окраины, а там – в темноту, в тайгу.

Добавим для тех, кто считает, что полиция обязана стрелять во всех животных, которые приходят в населенные пункты, как этот мишка. Нет, конечно, лесных обитателей стараются выпроводить назад, в их среду обитания. Оружие применяют только в крайних случаях, когда медведи становятся опасными, например, убивают домашний скот. А это случается редко. И выходят они к людям вовсе не потому, что в лесу есть нечего, говорят специалисты. Просто медведи очень умные и любопытные. Зачастую, когда популяция растет, кто-то их них ищет себе новые территории.

Между тем в социальных сетях жители Енисейска активно и с юмором обсуждают визит ночного гостя (орфография сохранена):

- Косолапый совсем попутал без маски бегает

- Природа настолько очистилась, что на улочки старинного города возвращаются медведи

- С работы видать домой спешит. Туристов развлекает

- Ну с цепи сбежал у кого-то, мой на привязи сидит

- За велосипедом побежал

- Самое страшное в этой истории, что ведмедь без маски

- Вот это я понимаю весомый повод соблюдать самоизоляцию

- Медведь забыл позвонить в полицию, и сообщить о своем визите.