Трудовые отряды СУЭК рассказывают землякам о подвиге врачей

Трудовые отряды Сибирской угольной энергетической компании продолжают цикл очерков о героической работе медиков в шахтерских регионах. Инициатива принадлежит трудотрядовцам города Назарово Красноярского края и молодежному совету Назаровского разреза СУЭК. Таким образом старшеклассники и молодые горняки участвуют в масштабном флешмобе #СпасибоВрачам, инициированном Общероссийским народным фронтом в марте текущего года.

Первым героем цикла о работе врачей в обсервации стал фельдшер специализированной медицинской бригады Назаровской районной больницы Дмитрий Малачев. В городе он первым из медработников еще в марте начал выезжать к гражданам для тестирования на COVID-19. "Врачи и сейчас, и раньше рисковали на работе, и всегда вокруг много людей, которые ждут от нас помощи, - подчеркивает Дмитрий. - В нынешней обстановке я еще больше убедился, насколько труд врача важен для общества. Хочется, чтобы люди с уважением и пониманием к нам относились".

Подхватила эстафету коллега Дмитрия Малачева, медсестра Наталья Толкачева – с ней ребята из трудотряда СУЭК пообщались в редкую минуту отдыха по телефону. "Несколько раз в неделю я выезжаю на вызовы в специальном защитном костюме. Со стороны это может выглядеть смешно, но на самом деле повода для веселья нет. В день бывает свыше двадцати вызовов, и находиться в таком облачении невероятно тяжело. Между тем, только соблюдение всех мер предосторожности дает нам уверенность в безопасности других пациентов, своей и своих близких", - рассказывает Наталья об особенностях работы врачей в период пандемии.

Наталья Толкачева признается: ее очень огорчает, что далеко не все жители в полной мере осознают степень опасности, с которой столкнулся их город, Россия и весь мир. "Невероятно трудно убедить людей, что вирус реален и его последствия могут быть необратимыми, что пандемия– это не просто страшное слово, это угроза здоровью миллионов людей. И если каждый начнет с себя, позаботится о своей безопасности, то и масштаб трагедии будет меньше. Простое ношение масок может хоть немного, но все же снизить риск заражения. Такая, казалось бы, мелочь может спасти вас, а нас уберечь от круглосуточной работы", - обратилась к своим землякам медработник.

Публикация таких очерков – не единственная акция волонтеров СУЭК Андрея Мельниченко в поддержку врачей. В соседнем с Назарово городе Шарыпово волонтеры-угольщики вместе со старшеклассниками подготовили для медиков подарки – брошки медицинской тематики и письма со словами благодарности за тот пример самоотверженности и героизма, которые демонстрируют врачи.

Значительную помощь оказывает СУЭК и в комплектовании больниц оборудованием, в том числе бытовым, создающим медицинскому персоналу, находящемуся в обсервации, более комфортные условия для отдыха. А также обеспечивает средствами защиты, необходимыми для сохранения здоровья тех, кто сам ежедневно борется за здоровье своих земляков: горняки передали в больницы шахтерских городов Красноярского края и в медучреждения краевого центра несколько десятков тысяч единиц медицинских масок, респираторов, перчаток, противочумных костюмов, хирургических халатов на общую суму около 15 миллионов рублей.