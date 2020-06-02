2020-06-02T17:17:27+03:00
Общество

Сто лет – не век, а повод заново родиться: Исторический квартал в Красноярске откроется до конца 2020 года

Сейчас там собирают заново реконструированные дома и ведутся отделочные работы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Исторический квартал в Красноярске откроется до конца 2020 года. Фото: пресс-служба правительства краяИсторический квартал в Красноярске откроется до конца 2020 года. Фото: пресс-служба правительства края
Изменить размер текста:

Идея «Исторического квартала» родилась в 2009 году: что, если выделить участок по улицам Горького – Бограда в особую зону? Здесь на небольшой площади сохранились семь деревянных зданий, построенных более ста лет назад, до революции. Причем неплохо сохранились, хотя и нуждались в ремонте. До 2013 года расселили всех жильцов. Однако несколько лет проект не мог сдвинуться дальше идеи: власти искали инвесторов. И как только они нашлись, работа началась – в 2017 году.

Было решено: если реконструировать – то так, чтобы старинные здания еще сто лет простояли. Поэтому все здания разобрали по бревнышку и вывезли на специальную площадку. А там заменили сгнившие бревна на новые, схожие по структуре с оригиналом. И в 2019 году начали возвращать дома на прежние места. На текущий момент изготовлены декоративные элементы фасадов, устанавливаются составляющие фундаментов, кровель, ведутся внутренние отделочные работы. Исторический квартал станет возрожденным примером сибирского деревянного зодчества.

Обратите внимание - одно из зданий до того, как его начали разбирать... Фото: Михаил ШУКЛИН

Обратите внимание - одно из зданий до того, как его начали разбирать...Фото: Михаил ШУКЛИН

... и сейчас, когда его уже собирают назад. Фото: пресс-служба правительства края

... и сейчас, когда его уже собирают назад. Фото: пресс-служба правительства края

- Наша задача – до конца года завершить реставрационные работы, благоустроить территорию и открыть гражданам доступ к кварталу, чтобы была возможность пройтись вдоль парка имени Горького, – доложил губернатору края Александру Уссу, приехавшему посмотреть на ход работ, руководитель службы по государственной охране объектов культурного наследия края Павел Гутенков.

Глава региона отреагировал так:

- Историческая составляющая – важнейшая часть улучшения городской среды любого города, в том числе Красноярска с его богатым культурным прошлым. Думаю, Исторический квартал станет одним из наиболее теплых, душевных и любимых красноярцами мест.

Добавим, что на территории есть строения, которые не являются объектами культурного наследия. Сносить их не планируют: отремонтируют и переоборудуют в мастерские или музейные хранилища.

Таким вы Исторический квартал уже не увидите Фото: Михаил ШУКЛИН

Таким вы Исторический квартал уже не увидитеФото: Михаил ШУКЛИН

А такой он уже сейчас. Фото: пресс-служба правительства края

А такой он уже сейчас. Фото: пресс-служба правительства края

Полностью завершить все этапы работ в Историческом квартале планируется к 2025 году. Восстанавливать историческую память будут и в других частях Красноярска и края. На очереди – реконструкция Центрального парка имени Горького, который будет объединен с набережной и обновленной Театральной площадью. А также реставрация усадеб (Казачьего квартала) на улицах Марковского, Вейнбаума, Ленина и Перенсона, проект создания Музейного квартала на улице Парижской Коммуны. Это все – в рамках подготовки к празднованию 400-летия Красноярска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Десять столетних домов в Красноярске дождались тех, кто о них позаботится

«Исторический квартал» перестал быть проектом на бумаге. Проект «Исторический квартал» долго не мог сдвинуться дальше идеи. Власти города тщетно искали инвесторов, чтобы те занялись реставрацией старых деревянных домов в центре Красноярска. Но торги постоянно срывались – желающих не было. Представители малого и среднего бизнеса не понимали, зачем им столетние развалюхи: в них придется вложить кучу денег и неизвестно, будет ли потом отдача? Одних отпугивали ограничения: то нельзя, другое нельзя (все-таки объекты культурного наследия). Других откровенно отталкивала цена (подробнее)

Был домик старый и развалившийся... Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Был домик старый и развалившийся...Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

... а будет красивым и обновленным. Фото: пресс-служба правительства края

... а будет красивым и обновленным. Фото: пресс-служба правительства края

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Медикам красноярской станции скорой помощи передали 800 специализированных защитных костюмов и средства индивидуальной защиты
Сотрудники спецбригады также отмечают, что медперсоналу требуется непрерывное снабжение средствами индивидуальной защиты, поэтому дополнительные костюмы и средства индивидуальной защиты очень пригодятся
Новости 24
Нужны медики, строители, водители: в Красноярске работодатели набирают сотрудников
В Красноярском крае наказали 40 нарушителей пожарного режима в лесу, 3 поймали с поличным
Как получить субсидии предпринимателям в Красноярском крае, рассказал руководитель налоговой службы
В Назарово бабушка прибрала забытые в банкомате 80 тысяч рублей
Как соблюдаются профилактические меры в Красноярске?
В Красноярске нашли женщину-водителя, сбившую подростка на тротуаре
Коронавирус проник в мэрию Красноярска: заразился сотрудник департамента городского хозяйства
В Красноярске 4-летняя девочка на глазах родителей попала под машину
Привилегии онлайн: Райффайзенбанк расширяет сервис для премиальных клиентов
Исследование: 86% потенциальных покупателей квартир задумываются о льготной ипотеке
В Красноярске дерзкая парочка украла из бутика очень дорогой парфюм
Парк в микрорайоне Солнечном, о котором на прямой линии просили президента, обустроят за 36 миллионов рублей
В Красноярском крае молодой мужчина попал под поезд
Транспорт, одежда, быстрая еда: как изменились расходы россиян в мае
У депутата Заксобрания Красноярского края обнаружили коронавирус
За лихое катание 18-летний житель Красноярска получил 11 штрафов от ГИБДД
Дело красноярского депутата передали в суд: обман дольщиков на 560 миллионов
Богучанская ГЭС поддержала детский карнавал-2020 в Красноярске
Красноярск выиграл: Кубок мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет на стадионе «Енисей»
В Красноярске готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом