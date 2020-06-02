Сто лет – не век, а повод заново родиться: Исторический квартал в Красноярске откроется до конца 2020 года

Идея «Исторического квартала» родилась в 2009 году: что, если выделить участок по улицам Горького – Бограда в особую зону? Здесь на небольшой площади сохранились семь деревянных зданий, построенных более ста лет назад, до революции. Причем неплохо сохранились, хотя и нуждались в ремонте. До 2013 года расселили всех жильцов. Однако несколько лет проект не мог сдвинуться дальше идеи: власти искали инвесторов. И как только они нашлись, работа началась – в 2017 году.

Было решено: если реконструировать – то так, чтобы старинные здания еще сто лет простояли. Поэтому все здания разобрали по бревнышку и вывезли на специальную площадку. А там заменили сгнившие бревна на новые, схожие по структуре с оригиналом. И в 2019 году начали возвращать дома на прежние места. На текущий момент изготовлены декоративные элементы фасадов, устанавливаются составляющие фундаментов, кровель, ведутся внутренние отделочные работы. Исторический квартал станет возрожденным примером сибирского деревянного зодчества.

Обратите внимание - одно из зданий до того, как его начали разбирать...Фото: Михаил ШУКЛИН

... и сейчас, когда его уже собирают назад. Фото: пресс-служба правительства края

- Наша задача – до конца года завершить реставрационные работы, благоустроить территорию и открыть гражданам доступ к кварталу, чтобы была возможность пройтись вдоль парка имени Горького, – доложил губернатору края Александру Уссу, приехавшему посмотреть на ход работ, руководитель службы по государственной охране объектов культурного наследия края Павел Гутенков.

Глава региона отреагировал так:

- Историческая составляющая – важнейшая часть улучшения городской среды любого города, в том числе Красноярска с его богатым культурным прошлым. Думаю, Исторический квартал станет одним из наиболее теплых, душевных и любимых красноярцами мест.

Добавим, что на территории есть строения, которые не являются объектами культурного наследия. Сносить их не планируют: отремонтируют и переоборудуют в мастерские или музейные хранилища.

Таким вы Исторический квартал уже не увидитеФото: Михаил ШУКЛИН

А такой он уже сейчас. Фото: пресс-служба правительства края

Полностью завершить все этапы работ в Историческом квартале планируется к 2025 году. Восстанавливать историческую память будут и в других частях Красноярска и края. На очереди – реконструкция Центрального парка имени Горького, который будет объединен с набережной и обновленной Театральной площадью. А также реставрация усадеб (Казачьего квартала) на улицах Марковского, Вейнбаума, Ленина и Перенсона, проект создания Музейного квартала на улице Парижской Коммуны. Это все – в рамках подготовки к празднованию 400-летия Красноярска.

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«Исторический квартал» перестал быть проектом на бумаге. Проект «Исторический квартал» долго не мог сдвинуться дальше идеи. Власти города тщетно искали инвесторов, чтобы те занялись реставрацией старых деревянных домов в центре Красноярска. Но торги постоянно срывались – желающих не было. Представители малого и среднего бизнеса не понимали, зачем им столетние развалюхи: в них придется вложить кучу денег и неизвестно, будет ли потом отдача? Одних отпугивали ограничения: то нельзя, другое нельзя (все-таки объекты культурного наследия). Других откровенно отталкивала цена (подробнее)

Был домик старый и развалившийся...Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ