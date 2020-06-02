Не допустить катастрофы

Вчера на место аварии из краевого центра в Норильск выехала рабочая группа, с тем, чтобы оценить возможные риски, проконтролировать работу по ликвидации последствий разгерметизации емкости с дизельным топливом, которая произошла 29 мая у Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Топливо разлилось, возник пожар в результате проезда автомобиля через текущие массы топлива и только слаженными действиями пожарной дружины и МЧС его удалось локализовать. Водитель автомобиля не пострадал, он успел покинуть опасную зону.

К утру следующего дня удалось откачать и собрать более 100 тонн нефтепродуктов на прилегающей территории. Было произведено замещение загрязненного грунта, а поверхность обработана сорбентами.

- Большой пласт работы, который уже начат, это вопросы, связанные со сбором загрязненной почвы в районе, который также необходимо очистить и произвести рекультивацию участка, - пояснил Александр Цыкалов, заместитель председателя Правительства Красноярского края. Мы должны сделать комплексную оценку, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду.

В настоящий момент распространение нефтепродуктов в Норильско-Пясинской водной системе после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске остановлено, - прокомментировали в пресс-службе «Норникеля».

По предварительным данным, полностью ликвидировать последствия происшествия на водных объектах будет возможно спустя 10 - 14 дней.

ПЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Дьяченко, первый вице-президент — операционный директор «Норникеля»:

- Компания мобилизовалась достаточно быстро. В кратчайшее время было вывезено порядка 800 кубов грунта. Работы продолжаются и будут вестись днем и ночью. Удаляется дизельное топливо, ведется его жесткий учет, чтобы понять, сколько мы собираем этого продукта. Компанией были приглашены первоклассные специалисты из Мурманска – это спасатели, которые выполнили подобные работы по очистке подобных выбросов в морских условиях и в речных условиях, на многих объектах. И нам это сегодня помогает. Десант высадился очень быстро. Сегодня масляное пятно локализовано в река Амбарке несколькими каскадами боннов, и коллеги вовсю интенсивно ведут сбор нефтепродуктов. Дальше по согласованному методу будет происходить утилизация собранного дизельного топлива. Это то, чем на сегодняшний день компания может поделиться. Безусловно, компания будет прилагать максимум усилий. Будут привлечены лучшие умы, которые сегодня работают в области экологии, в области науки для того, чтобы очистить территорию, и для того, чтобы предотвратить негативные последствия для водных объектов. К счастью, у нас хорошие помощники: помогают и МЧС, помогают опять-таки и спасатели, у нас хороший контакт с Росприроднадзором, с их специалистами.