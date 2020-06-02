Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 июня 2020 года: 150 за сутки заболели, 199 выписаны

По данным оперативного штаба на 14 часов 2 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 4530 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 51 территории края. В том числе за последние сутки – 150 случаев заболевания. Из них в Красноярске – 92, Железногорске – 11, Шарыпово – 16. На остальных территориях количество новых инфицированных не столь значительно.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 157,6. Темп прироста за сутки – 3,4 %.

Впервые количество выздоровевших за одни сутки превысило количество заразившихся. Больницы покидают 199 человек, с начала эпидемии в крае – 1259 человек. Умерших стало на 1 больше – итого 40, сообщает краевой минздрав.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 801 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 32 человека. Снято с медицинского наблюдения 19 168 человек за истечением срока наблюдения, в том числе за последние сутки – 48. Проведено тестов на коронавирус всего 209 437, из них за последние сутки – 2 172.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.