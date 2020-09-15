Шестеро взрослых и двое детей в салоне: в Туве полицейские вытащили «УАЗ», застрявший посреди бурной реки

Машина застряла посреди реки Фото: МВД Тувы

В Эрзинском районе Тувы полицейские спасли восемь человек. Все они находились в салоне «УАЗа», который зщастрял прямо посреди бурной реки.

Это произошло 13 сентября . В пятом часу вечера в дежурную часть села Эрзин прибежала запыхавшаяся, взволнованная женщина из села Кунгуртуг. От нее полицейские узнали, что при переправе через реку Нарын застряла автомашина «УАЗ». Люди ехали в Кызыл, но в салон начала набираться вода и заглох двигатель. В салоне шестеро взрослых и двое детей. Выбраться они не могут – течение сильное, вода слишком холодная.

Люди не смогли выбраться самостоятельно Фото: МВД Тувы

- Сотрудники полиции сразу прибыли на место происшествия, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МВД Тувы. - Полицейскими было принято решение немедленно эвакуировать находящихся в салоне пассажиров. На автомобиле высокой проходимости сотрудники полиции перевезли всех в безопасное место и сопроводили до врачей скорой медицинской помощи.

Водитель и пассажиры направлялись в Кызыл Фото: МВД Тувы

Застрявший в русле реки «УАЗ» пришлось «выручать» с помощью двух внедорожников. Через час его удалось вытащить на берег. Благодаря тому, что помощь была оказана вовремя, никто не пострадал. И даже не потребовалась медицинская помощь.