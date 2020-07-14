«Прощайте, Кексик и Коржик!»: подросших косуль, которых год назад подобрали в лесу красноярцы, выпустили на волю

Косули вернулись в естественную среду обитания Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Кексик и Коржик снова вернулись в естественную среду обитания. Речь идет не о героях популярного мультфильма «Три кота», а о двух косулях. Год назад их подобрали в лесу туристы и принесли в красноярский зоопарк. Там их осмотрели ветеринарные врачи и инспекторы министерства экологии края.

Эти крохи были еще совсем не готовы к самостоятельной жизни Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

После этого стало ясно - новорожденные крохи не выживут в природе. Так они стали жителями зоопарка. Там же им и подобрали имена. Почему мультяшные? Возможно, потому что найденыши были совсем маленькими, да и окрас похожий, рыжеватый… Так или иначе, но имена прижились.И началась у косуль новая жизнь.

За косулями ухаживали так, чтобы они смогли вернуться обратно в лес Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Кормили малышей каждые четыре часа из бутылочки теплым молоком, гладили, обнимали. Целый год косули прожили в «Роевом ручье», под заботливым присмотром и уходом сотрудников парка. Но поскольку была надежда вернуть животных на волю, за ними старались ухаживать так, чтобы те не привязались к людям.

Малышей поили молоком каждые четыре часа Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

А когда Кексик и Коржик окрепли и научились самостоятельно питаться сеном и травой, наступила пора расставаться. Косуль усадили в специальные контейнеры и спустя пару часов они уже на месте. Их новый дом в районе Шумихи на Красноярском водохранилище.

Косуль везут в их новый дом Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

И вот самый волнительный момент: открывается дверь контейнера. Косули сначала рванули на волю, а потом остановились. Осмотрелись. Теперь у них начинается новая жизнь.

«Прощайте, Кексик и Коржик, пусть на вашем пути не встречаются охотники и хищные звери!», - при расставании сказал директор парка «Роев ручей» Андрей Горбань.

А ведь косули могли и не покидать родной лес и росли бы под присмотром своей мамы. Если бы их «не пожалели».

Волнительный момент Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

- Если вы обнаружили в лесу детеныша, без взрослых животных, это не значит, что он брошен, - пояснили в Минэкологии края. - В силу биологических особенностей взрослые особи диких животных иногда оставляют ненадолго новорожденных малышей одних, но затем возвращаются и без труда их находят. Изъятый из природы детеныш, если даже его вернуть обратно, будет брошен матерью и погибнет.

И вот они на воле Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что за самовольное изъятие животного из естественной среды обитания и их содержание в неволе без соответствующего разрешения предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ВАЖНО

Обо всех случаях обнаружения животных, которые ранены, нуждаются в помощи, лечении, а также птенцов, детенышей зверей, находящихся одних, необходимо сообщать государственным инспекторам охотничьего надзора Минэкологии края по телефонам: 8 (391) 266-82-90, 227-72-59, 227-62-05.