В Красноярске 700 выпускников медуниверситета дали Клятву Врача России в режиме онлайн

«Получая высокое звание врача, и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь: честно исполнять свой врачебный долг…»

Более 700 выпускников КрасГМУ (Красноярский государственный медицинский университет) произнесли слова торжественной Клятвы Врача России 29 июня в дистанционном режиме. Многие молодые специалисты, покинувшие в этом году стены родного вуза, готовы хоть завтра начать работать в медицинских учреждениях края.

Молодых специалистов поздравили первые лица края Фото: kraszdrav.ru

Торжественная церемония принятия Клятвы Врача России и зачтения приказов о присвоении квалификации Врача – значимое событие для всей отрасли здравоохранения. В текущих условиях это событие, как и многие другие, Университет провели в дистанционном режиме.

В режиме онлайн будущих врачей поздравили губернатор Александр Усс, глава города Сергей Еремин, председатель краевого ЗС Дмитрий Свиридов, а также руководители администрации района, профсоюза медицинских работников, представители практического здравоохранения и органов власти.

Напутственные слова сказал выпускникам и министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик:

министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сказал напутственные слова выпускникам Фото: kraszdrav.ru

- Сегодня у вас знаменательное событие, которое многим эмоционально запомниться на всю жизнь. Но осознание этого события, его важность, придет несколько позже. Вы много приложили усилий для того, чтобы получить медицинское образование. И, кроме этого, это заслуга еще и ваших родственников, ваших родителей. Сегодня вы завоевали право называться врачами. Но вам предстоит еще завоевать признание своих пациентов, признание коллег, пройти через много трудностей. Я желаю полюбить эту профессию по-настоящему, состояться в ней и реализоваться. Всех с праздником и крепкого вам здоровья!

Благодарственные письма от Законодательного Собрания края получили студенты, которые в числе первых приступили к работе в инфекционных госпиталях. Наградили и их родителей за достойное воспитание своих детей. Им вручили благодарственные письма от ректора КрасГМУ Алексея Протопопова.

СПРАВКА КП

Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого - один из крупнейших университетов медицинского профиля Сибири и Дальнего Востока России. На сегодняшний день в КрасГМУ обучаются более 5,5 тысяч студентов (всех курсов). Обучение ведется на базе 76 лечебно-профилактических учреждений Красноярского края, а также симуляционного центра современных технологий освоения и совершенствования практических навыков.