Медикам красноярской станции скорой помощи передали 800 специализированных защитных костюмов и средства индивидуальной защиты

800 защитных костюмов, а также шесть тысяч одноразовых перчаток и две тысячи масок привезли сегодня, 29 мая, активисты волонтерского центра партии «Единая Россия» в рамках акции «Спасибо врачам» сотрудникам Красноярской станции скорой медицинской помощи. Вместе с партийными волонтерами лично поблагодарить медиков за работу приехал секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко.

«Уже больше двух месяцев у нас функционирует партийный волонтерский центр. Мы стараемся быть полезными в этой непростой ситуации и для людей, которые столкнулись с пандемией, и для представителей бизнеса, и для медиков, которые сегодня находятся, что называется, «на острие». У нас работает консультационная линия по вопросам выплат медицинским работникам. Наши партийцы организовали благотворительный сбор, мы помогали чайными наборами, и другими необходимыми вещами тем врачам, которые находятся сегодня в изоляции и работают с коронавирусными больными. За партийные средства приобретено и передано медицинским учреждениям края два автомобиля, для того, чтобы сделать более удобной работу с пациентами на дому. И вот новая партийная акция - за счет партийных средств мы закупили средства индивидуальной защиты, специальные костюмы, которые сегодня передаем станции скорой помощи Красноярска. Уверены, что это будет полезно, и стараемся, как можем, вместе преодолевать эту непростую ситуацию», - отметил Алексей Додатко.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Сейчас на станции сформированы 6 спецбригад, которые в круглосуточном режиме совершают выезды к больным с подтвержденным COVID-19, а также к пациентам, которые находились с ними в непосредственном контакте. Об этом рассказал главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин.

«Специализированные бригады для больных, у которых подтвержден коронавирус, работают у нас с 21 марта. И если мы начинали работу в количестве четырех бригад, которые совершали 3-5 выездов в сутки, то сейчас мы вынуждены были создать дополнительные бригады. На сегодняшний день у нас работают уже шесть бригад, и в сутки спецбригада совершает около 10-15 выездов. Это необходимо для того, чтобы, в первую очередь, минимизировать контакты других бригад с зараженными. Если обыкновенный вызов занимает в среднем 48 минут, то у спецбригады этот вызов занимает 2-2,5 часа из-за того, что каждый раз медики переодеваются в новую спецодежду. В ходе каждого вызова они проверяют состояние заболевшего, и при необходимости доставляют его в стационар», - рассказал Сергей Скрипкин.

Сами сотрудники спецбригады также отмечают, что медперсоналу требуется непрерывное снабжение средствами индивидуальной защиты, поэтому дополнительные костюмы и средства индивидуальной защиты очень пригодятся.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

«Комплекты необходимо менять после каждого вызова. Снимается и утилизируется комплект, обрабатывается автомобиль, обрабатывается весь медицинский инструментарий, который как-либо касался пациента. С нашими вызовами, с нашей спецификой, необходимо каждому медику иметь комплект защитной одежды, маску респираторного типа, перчатки и очки. Комплекты защитной одежды раньше были составные, комбинированные. Необходимо было надевать отдельно рубаху, отдельно штаны, отдельно бахилы и т.д. В данный момент комплект представляет из себя комбинезон на замке-молнии, что очень удобно в ношении, в снятии, в утилизации. Конечно, в первые дни работы было довольно тяжело, потому что дыхание фильтруется двумя масками, ощущалась нагрузка. Сейчас стало значительно легче, появилась привычка, понимание», - рассказал сотрудник спецбригады Александр Устьянцев.

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Партийцы и волонтеры поблагодарили сотрудников скорой помощи за самоотверженную работу, и пожелали беречь себя, ведь именно от них сейчас зависит здоровье сотен красноярцев с подтвержденным COVID-19.

Источник: krasnoyarsk.er.ru