В Красноярске начали отключать горячую воду: в каком районе и на какое время

В Красноярске начали отключать горячую воду для проведения ремонтных работ. Сроки пришлось немного сдвинуть из-за коронавируса. Обычно отключения начинались сразу же после того, как заканчивался отопительный сезон.

Итак:

- ТЭЦ-1 – с 9:00 часов 1 июня до 9:00 часов 10 июня – полностью Ленинский район, Кировский район, Свердловский район – микрорайон Водники, Советский район – часть микрорайона Зеленая роща и поселок Березовка.

- ТЭЦ-3 – с 9:00 часов 15 июня до 14:00 часов 23 июня – большая часть Советского района: Взлетка, Северный, вторая часть Зеленой рощи, Металлургов и Краснодарская. Центральный район – микрорайон Покровский.

- ТЭЦ-2 – с 9:00 часов 1 июля до 9:00 часов 10 июля – Свердловский район (кроме Водников), Центральный район (кроме Покровки), Октябрьский район, Железнодорожный район, Советский район – улица Белинского.

В этом году коммунальщики обещают не задерживаться надолго, уложиться максимум в 9 суток. А там, где есть возможность подключить дома к резервным схемам, то горячую воду дадут раньше.

Есть еще две крупных компаний, обеспечивающих население теплом – «КрасТЭК» и «КрасКом». Графики отключения по ним будут опубликованы чуть позже, на сайте мэрии и на сайте компаний.