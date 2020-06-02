Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 2 июня 2020 года: заболели COVID 4380, вылечили 1060

По данным оперативного штаба на утро 2 июня 2020 года, число зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 4380. За последние сутки подтвержден еще 131 случай заболевания COVID-19, из них в Красноярске 104. То есть темп прироста составил 3,1%.

За весь период пандемии коронавируса врачи вылечили 1060 пациентов (+ 166 за сутки). Не удалось спасти 39 человек.

- На аппаратах ИВЛ остаются 33 пациента, - пояснили в пресс-службе минздрава.

Под медицинским наблюдением на дому 817, за последние сутки взято 46. Всего проведено тестов на коронавирус 207 265, из них за последние сутки – 5 141

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.