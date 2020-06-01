Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 1 июня 2020 года: за сутки заболел 131 человек

По данным оперативного штаба на 14 часов 1 июня 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае возросло до 4380. За минувшие сутки было подтвержден еще 131 случай заболевания COVID-19, из них в Красноярске 104. Таким образом, темп прироста составил 3,1%.

География распространения инфекции.

За весь период пандемии коронавируса врачи в инфекционных госпиталях вылечили 1060 пациентов (+ 166 за сутки). Не удалось спасти 39 человек.

- На ИВЛ остаются 33 пациента, - пояснили в пресс-службе минздрава.

Под медицинским наблюдением на дому 817, за последние сутки взято 46. Всего проведено тестов на коронавирус 207 265, из них за последние сутки – 5 141

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.