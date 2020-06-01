"Дети – наше всё": волонтеры СУЭК помогают многодетным семьям противостоять коронавирусу

Более двухсот медицинских одноразовых масок всего за несколько часов раздали волонтеры Назаровского разреза (входят в СУЭК Андрея Мельниченко) в Красноярском крае.

В дни пандемии новой коронавирусной инфекции одним из наиболее востребованных видов помощи являются средства индивидуальной защиты, прежде всего, медицинские маски. Это подтверждает и значительное количество обращений с просьбами оказать содействие в приобретении данного вида СИЗ как в социальный отдел, так и в совет ветеранов угольного предприятия. А 27 мая губернатор Красноярского края Александр Усс подписал новый указ об усилении профилактики коронавируса в регионе, и теперь ношение масок стало не рекомендацией, а требованием – например, в магазине продавцы даже вправе отказать покупателю без маски в обслуживании.

Кроме многоразовых медицинских масок многодетные семьи получили от добровольцев Назаровского разреза влажные салфетки и антибактериальное мыло. Прежде всего "защитные наборы" доставили сотрудникам угледобывающего предприятия. "В нашей семье пять человек, трое ребятишек. Стараемся соблюдать все правила, руки моем чаще. Разрез всегда помогает нам, поддерживает материально, за что спасибо!", - поблагодарил коллег-волонтеров многодетный отец, помощник машиниста экскаватора Александр Заболотский. По его словам, приобретение средств защиты, особенно масок со "сроком службы" 2-3 часа, – весьма затратная строка расходов для большой семьи. Поэтому помощь СУЭК оказалась своевременной.

"В Красноярском крае продолжает действовать масочный режим, поэтому мы уверены, что небольшие подарки от предприятия сохранят бюджеты семей, где воспитывают троих и более ребятишек. Кроме того, на всех предприятиях СУЭК принято решение, и оно воплощается в жизнь – обеспечить средствами защиты не только персонал, но и семьи сотрудников. Я думаю, для таких больших, дружных семей это особенно важное решение Компании в период пандемии коронавируса", - уверена Ольга Слепцова, активист молодежного совета Назаровского разреза, вместе с другими развозившая помощь сотрудникам предприятия.

Ранее такие же "защитные наборы" от СУЭК были доставлены пенсионерам Назаровского и Бородинского угольного разрезов. Вся волонтерская помощь осуществляется в рамках масштабной акции #МыВместе, реализуемой под эгидой Общероссийского народного фронта (ОНФ). Добровольцы СУЭК также формируют и передают землякам из группы риска продуктовые наборы, "витаминные" фруктовые корзины, детям из многодетных семей в Бородино горняки дарят канцелярию и товары для творчества.