В Красноярском крае выбирают лучшие лечебные учреждения в конкурсе «Клиника года - 2020»

В Красноярском крае началось голосование за участников проекта «Клиника года - 2020», который уже в третий раз проводит медиахолдинг «Комсомольская правда» при поддержке регионального Министерства здравоохранения. Это уникальная возможность узнать, какие клиники пользуются доверием пациентов и уважением экспертов. Во время народного голосования предстоит выбрать лучшие клиники в разных категориях.

В прошлом году обладателем специальной номинации «За особый вклад в наше совместное дело» стала Зоя Масленникова, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения края. И вот ее слова во время награждения:

Конкурс успешно проводится в нескольких регионах страныФото: Мария ЛЕНЦ

- На самом деле здорово, когда с тобой рядом плечо друга, плечо партнера. С «Комсомольской правдой» нас связывают давние, теплые отношения. Сейчас конкурс второй, но вы же знаете – Бог троицу любит. Будет еще и третий! И он будет еще более интересным, еще более полезным.

И вот стартовал! Третий! Все пожелания учтены. Будет интересно, полезно и познавательно! Как и прежде, принять участие в конкурсе смогут клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, различные медицинские центры, имеющие действующую лицензию.

СПАСИБО, ДОКТОР!

В тяжелые времена врачи и медицинские работники всегда на передовой! Ведь эта профессия не просто работа – это призвание помогать и спасать.

Врачи во все времена на передовой!Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время пандемии у медиков еще больше ответственности, к уже известным заболеваниям, добавилось еще одно - COVID-19. В это сложное время врачи сражаются с коронавирусом за каждую жизнь, за каждый вздох! В сложных условиях, падая от усталости, рискуя собственным здоровьем, они ежедневно спасают сотни человеческих жизней!

Герои в белых халатах работают без передышки и выходных, при этом они еще стараются поддержать и создать позитивный настрой у пациентов. Во время смены они одеты в скафандр полной противовирусной защиты и часами принимают нескончаемый поток заболевших: выслушивают сумбурные жалобы, определяют диагноз, проводят необходимые процедуры и назначают лечение. «Тяжелые» больные требуют круглосуточного наблюдения и ухода.

Во время пандемии у медиков еще больше ответственности

Врачи очень устают физически и морально. Тяжело все время находиться в замкнутом пространстве, когда неделями не видишь близких людей. Но они продолжают выполнять свою работу. Что дает им силы? Каждый выздоравливающий – это огромный стимул, а когда идет на поправку безнадежный пациент, то у докторов, будто вырастают крылья.

Слова благодарности медикам сейчас адресуют тысячи людей. Говорят свое «спасибо» докторам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, водителям скорых - всем, кто рискует своим здоровьем ради жизни других.

В разделе «СПАСИБО, ДОКТОР!» мы будем рассказывать о работе медиков. О тех, кто по долгу службы и велению сердца помогает нам сохранить здоровье и жизнь.

Во время смены медики одеты в скафандр полной противовирусной защитыФото: Мария ЛЕНЦ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

В разделе «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» будет опубликована полезная информация о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Познакомим наших читателей с достижениями медицины нашего региона, расскажем об особенностях работы врачей и медицинских сотрудников, обсудим новейшие технологии и методы лечения. Также полезные советы и рекомендации можно будет послушать на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM.

Расскажем о профилактике различных заболеванийФото: Мария ЛЕНЦ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КЛИНИКИ

Читатели сайта смогут отдать голоса не только лучшим, по их мнению, клиникам региона, но и врачам, которым готовы доверить свое здоровье. Представляем номинации, в которых будут определены лидеры года среди государственных медицинских учреждений Красноярского края:

1. Достижения в медицине

2. Герой года

3. Любимый доктор

4. Династия года

5. Старт в профессии

6. Верность профессии

Слова благодарности медикам сейчас адресуют тысячи людейФото: Мария ЛЕНЦ

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

В Красноярском крае работают десятки частных лицензированных клиник. К услугам посетителей как амбулаторное, так и стационарное лечение по всем направлениям – стоматология, хирургия, ортопедия, лечение онкологических, наследственных, генетических, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Чаще всего пациенты выбирают медицинский центр или врача по хорошим отзывам в интернете или через «сарафанное радио» - знакомые знакомых подсказали. Проект «Клиника года - 2020» - это прекрасная возможность высказать свое мнение о работе клиник и врачей среди частных медицинских учреждений региона:

В Красноярском крае помощь пациентам оказывают и частные лицензированные клиникиФото: Мария ЛЕНЦ

1. Многопрофильный медицинский центр

2. Детская клиника

3. Стоматология для взрослых

4. Детская стоматология

5. Офтальмологическая клиника

6. Роддом

7. Травмпункт

8. Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

9. Клиника в области лечения аллергии

10.Клиника для лечения ЛОР-заболеваний

11.Клиника для лечения неврологических заболеваний

12.Клиника для лечения эндокринологических заболеваний

13.Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых

14.Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

15.Клиника для лечения позвоночника и суставов

16. Физиоклиника

17.Клиника для сохранения красоты и молодости

18.Диагностическая лаборатория

19.Клиника для исследования здоровья

20.Клиника для избавления от зависимостей

21.Клиника для лечения кожных заболеваний

22.Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний

23.Клиника в области урологии и проктологии

24.Клиника в области лечения детской гастроэнтерологии

25.Аптека

26.Флебология

27.Санаторно-курортное лечение

Расскажем о новых методах лечения различных заболеванийФото: Мария ЛЕНЦ

Кто будет выбирать победителей?

Выбирать победителей предстоит народному жюри. Это участники народного голосования на сайте KP.RU, на страницах «Комсомолки» в социальных сетях и по телефону Радио «Комсомольская правда» 107,1 FM.

Голосование за участников конкурса «Клиника года -2020» продлится до 15 ноября 2020 года включительно. По итогам народного голосования в каждой номинации определятся победители. При выборе в номинациях «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КЛИНИКИ» свое мнение выскажет экспертное жюри – известные доктора, профессионалы в области врачебного дела и менеджмента медицинских учреждений.

Итоги голосования будут объявлены 25 ноября. Победителей ожидает церемония награждения с фуршетом, вручением памятных дипломов, статуэток

Отдать свой голос и ознакомиться с материалами проекта можно по этой ССЫЛКЕ.