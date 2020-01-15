Вручены награды победителям проекта «Клиника года - 2019»

В конце года принято подводить итоги, анализировать сделанное, вспоминать интересные моменты. В 2019 году одним из ярких событий стал проект «Клиника года». Масштабный конкурс был организован медиахолдингом «Комсомольская правда» совместно с министерством здравоохранения Красноярского края. Участие в нем приняли самые профессиональные доктора и лучшие медицинские учреждения края.

Напомним, «Клинике года» уже шесть лет. Первыми его запустили наши коллеги из северной столицы с тем, чтобы познакомить читателей «Комсомолки» поближе с работой медицинских центров города и выяснить, каким из них они охотнее всего доверят свое здоровье. А главное - поощрить подвиги людей в белых халатах и выразить им благодарность за их ежедневный нелегкий труд. В итоге проект разросся до федеральных масштабов. Инициативу подхватили сразу в нескольких регионах, в том числе и в Красноярском крае. Второй год подряд «Комсомолка» вместе со своими читателями выбирает лучших в сфере здравоохранения. Пока длилось народное голосование, мы рассказывали о современных тенденциях в медицине, приглашали докторов в студию радио «КП» (107.1 fm), восхищались подвигами людей в белых халатах, которые заботятся о своих пациентах и делают все возможное, чтобы они были здоровы.

Сами же участники отметили, что подобные конкурсы не дают расслабиться, создают соревновательный дух и задают правильные ориентиры, на которые можно равняться.

Лидерами народного голосования «Клиника года» стали 26 частных клиник. Специальными призами в отдельных трех номинациях от редакции «Комсомольской правды» были отмечены еще три организации. Также с помощью голосования и членов экспертного совета определились победители среди государственных учреждений. Рассказываем и показываем, как прошла торжественная церемония.

«Флебология»

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Виктор Болтнев, руководитель:

- Большое спасибо «Комсомольской правде» за этот конкурс. Это, по сути, признание наших услуг пациентами. Наша клиника постоянно развивается. Мы ежегодно проводим обучение наших специалистов на разных профессиональных площадках в других городах, других клиниках и медицинских университетах. В нашей молодой клинике работают опытные специалисты, стаж каждого врача не менее 10 лет. Что важно, хирурги ведут пациента на протяжении всего лечебного процесса, от первичного приема, на котором делают УЗИ-диагностику и ставят диагноз, до обязательного наблюдения в течение года. Традиционно мы идем навстречу пенсионерам, предоставляя скидки на процедуры.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!

«Клиника для лечения сердечнососудистых заболеваний»

Центр современной кардиологии.

Сотрудники и руководство гордятся этой победой! Центр современной кардиологии - это крупнейшая за Уралом сеть специализированных кардиологических центров. Благодаря использованию инновационных кардиологических методик и высокому уровню сервиса клиника стала популярной не только у жителей Красноярска и края, но и в других крупных городах России. Задача центра - обеспечить своим пациентам доступную, высокопрофессиональную кардиологическую помощь в кратчайшие сроки и в максимально комфортных условиях. Обратившись в любую из клиник центра, вы сможете получить медицинский сервис мирового уровня. Клиники Центра современной кардиологии сотрудничают с лучшими специалистами края, оснащены самой современной медицинской техникой экспертного класса и имеют собственную клинико-диагностическую лабораторию.

Клиника отмечает свой 10-летний юбилей в декабре 2019 г. и планирует внедрение передовых инновационных разработок мирового уровня, в том числе и системы «Кардиоагентов», позволяющих осуществлять кардиологический контроль над пациентами по всему миру.

Сотрудники клиники поздравляют всех коллег и пациентов с Новым, 2020 годом! Желают здоровья, процветания и благополучия.

И знайте, если понадобится, Центр современной кардиологии всегда придет вам на помощь!

«Медицинские страховые компании»

Красноярский филиал ООО ВТБ МС.

Алена Орлова, директор Красноярского филиала ООО ВТБ МС:

- Наши пациенты - это ориентированная модель здравоохранения в настоящий момент. Я думаю, что «Комсомольская правда» тоже следует этому же тренду. Современная, трендовая. Ведь именно наши застрахованные пациенты нас оценивали. Мы в очень тесной связке работаем с нашими медицинскими организациями. И дальше мы будем работать только во благо вместе нашей общей командой для наших пациентов. Спасибо большое нашим застрахованным за их неравнодушие к нам!

«Верность профессии»

Наталья Лукашенко, заведующая больничной аптекой 20-й больницы.

Мама видела в ней будущего журналиста, папа - серьезного экономиста. А дочь восхищалась старинной аптекой в родном Енисейске, внешне очень похожей на храм. Она входила туда всегда с благоговейным чувством и понимала, что в будущем хочет работать только в подобном чудесном месте. И вот уже более 30 лет Наталья Леонидовна возглавляет одну из крупнейших аптек в крае.

«Я всегда была очень активной комсомолкой и этот замечательный значок очень многие годы гордо носила на груди. «Комсомолка» всегда была моей любимой газетой и остается ею по сей день. Вам успехов и нам успехов в российской медицине!».

«Клиника для избавления от зависимостей»

ООО «Наркология»

Александр Курчицкий, главный врач:

- Поймал себя на мысли, что этот конкурс выполняет две функции. Первая - объединяет нас, всех врачей, здесь у нас есть возможность увидеть друг друга, пообщаться, обсудить моменты, которые встречаются в нашей работе. А второе - конкурс объединяет нас с нашими пациентами. Среди нас есть хорошие доктора, и мы всегда готовы оказывать им помощь! С наступающим Новым годом!

«Клиника для лечения эндокринологических заболеваний», «Травмпункт» Медицинский центр «Пластической, реконструктивной и эстетической хирургии» (победил в двух номинациях)

Игорь Микитин, директор клиники:

- Очень приятно, что мы участвовали в этом конкурсе и даже победили. Очень хотелось бы и дальше прославлять наш центр Сибири - Красноярский край. И мне бы хотелось, чтобы в нашем крае были новейшие технологии. Хорошие врачи у нас есть, и наша задача их поддержать, дать возможность им себя проявить.

Станислав Жук, врач, сосудистый хирург:

- Приятно видеть, что в нашей медицине делается что-то хорошее, лучшее, замечательное. Ну и дорогу осилит идущий, всем приятного Нового года.

«Любимый доктор»

Ольга Тоначева, заведующая отделением онкоурологической хирургии и Андрей Мазаев, врач-онколог (Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского).

«Династия года»

Общий стаж династии семьи врачей Масленниковых - Инкиных из села Каратузское насчитывает 186 лет.

«Мобильный доктор»

Любовь Пащенко, врач-терапевт участкового терапевтического отделения поликлиники Таймырской межрайонной больницы.

«Прорыв года»

Ирина Ермакова, врач акушер-гинеколог КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2».

«Старт в профессии»

Маргарита Беляева, врач-неонатолог КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2».

«Клиника для лечения позвоночника и суставов»

Медицинский центр «Рефлекс»

Вероника Никоненко, генеральный директор:

- Самая большая ценность у каждого человека - это его здоровье! Самая благородная работа - это помощь в восстановлении и сохранении здоровья людей! Самая большая награда за наш труд - это благодарность тех, ради кого мы работаем!

Огромное спасибо поистине всеми любимой «Комсомольской правде» за организацию конкурса народного голосования «Клиника года». Спасибо нашим пациентам и тем, кто принимал участие в этом конкурсе за ваши голоса. Для нас большая честь быть в числе признанных победителей. Это значит, мы работаем для вас не зря!

С наступающим Новым годом! Мира, благополучия и, самое главное, здоровья всем вам!

«Достижения в медицине»

Главный врач Красноярского краевого центра охраны материнства и детства №2 Александр Третьяков:

- Огромное спасибо нашим пациентам за поддержку, за то доверие, которое нам выразили. Спасибо нашей команде. На самом деле в этом году мы очень много сделали в акушерстве, гинекологии, неонатологии. Мы планируем и дальше ставить для себя сложные цели и, главное, достигать их. У нас планируется много изменений, и все это ради наших граждан, ради наших матерей, ради наших детей.

«Добрая поликлиника»

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница № 3» (Центр общественного здоровья).

Главный врач Сергей Сульдин:

- Это заслуга всех наших учреждений, - и государственных, и частных. Что мы здесь находимся, и получаем такие замечательные награды.

«Северный доктор»

Лина Киргизова, заведующая туберкулезным отделением противотуберкулезного диспансера Таймырской межрайонной больницы.

Не зря говорят, что врачи, работающие в условиях Крайнего Севера, это особые люди. С далекого Таймыра на торжественное награждение за победу в номинации «Северный доктор» приехала к нам Лина Киргизова, заведующая туберкулезным отделением противотуберкулезного диспансера Таймырской межрайонной больницы. Ее медицинский стаж - 39 лет. Отличный специалист, пользуется заслуженным авторитетом коллег и всегда охотно оказывает помощь молодым специалистам. Исключительно вежлива и корректна, образованна, эрудированна, а еще очень талантлива. Лина Семеновна преодолела тысячи километров, чтобы принять поздравления с победой, а еще она рассказала стихотворение, посвященное врачам, и исполнила сонату на музыкальном инструменте, который называется барган. Во время торжества гостья с Севера была в национальном костюме.

«Мне сказали - покупай билет, вот тебе адрес, и чтоб там была в назначенный день, назначенный час. И вот я здесь. Я вас всех поздравляю. И вам посвящаю сегодня стихотворение, которое мне очень-очень нравится. Называется «Клятва Гиппократа».

Кто дал однажды клятву Гиппократа,

Избрав навек профессию врача,

Перед людьми свой долг исполни свято,

Как бой, твоя работа горяча…

«Клиника в области гастроэнтерологии»

Медицинский центр «Панакея».

Лилия Матвеенко, директор

МЦ «Панакея»:

- Я очень горда, что мы заняли первое место в этой номинации. Спасибо большое нашей команде, а она у нас большая, - нашим докторам, пациентам, конечно же, организаторам. В канун Нового года хотела бы всем пожелать здоровья и благополучия!

«Доктор в объективе»

Андрей Зима, врач-рентгенолог Красноярской межрайонной клинической больнице №20 имени И.С. Берзона.

Он очень любит фотографировать. Увлечение у него это с самого детства. Он умеет быстро сориентироваться в ситуации, подметить интересную эмоцию, ракурс. Его фотографии приоткрывают медицинское «закулисье», повседневную жизнь больницы, ее суровые и трогательные моменты глазами неравнодушного человека. А такт, талант и чувство юмора помогли завоевать доверие и признание коллег-врачей и пациентов. Андрей Зима стал победителем регионального фотоконкурса среди медицинских работников «Связь поколений в здравоохранении» (2019).

- Надеюсь, что те фотографии, которые каким-то образом попали в ваше поле зрения, заставили вас о чем-то задуматься, либо помогли всмотреться в то, чего раньше вы проходили мимо и не замечали. Я надеюсь, что, посмотрев на мои кадры, все вы стали немножечко добрее, поэтому всем здоровья и всего наилучшего!».

«Герой года»

Евгения Сивова, заместитель главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4».

Больше всего в детстве маленькая Женя любила играть в больницу. Сама она, конечно, была доктором, а куклы пациентами. Уже в восьмом классе девочка четко знала, что хочет быть именно акушером-гинекологом. Сейчас Евгения Николаевна - это молодой специалист, но очень перспективный, ответственный и постоянно развивающий свои профессиональные качества. За 9 лет работы в Красноярской межрайонной клинической больнице №4 она показала себя настоящим профессионалом. Прошла карьерный путь от врача акушера-гинеколога до заместителя главного врача по медицинской части. Написала и защитила кандидатскую диссертацию и даже получила патент! После того, как она выступила в качестве переводчика и ассистента на операциях профессору из Германии PD Dr. WolfgangZubke, ее пригласили на стажировку в Университетскую клинику в городе Тюбинген. В родной больнице про нее говорят: «Наша гордость!». А вот что она сама сказала во время торжественного награждения:

- Спасибо большое «Комсомольской правде» и министерству здравоохранения за возможность поучаствовать в таком масштабном проекте. Это грандиозное событие и прямо перед Новым годом! Как начало череды праздников.

Благодарим всех участников, до встречи в следующем году!

Хотелось бы еще раз поблагодарить всех участников конкурса. Все вы достойны главных наград и самых теплых слов. Желаем достижения новых профессиональных высот, удачи и крепкого здоровья!

Государственные клиники

Евгения Сивова, заместитель главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4».

Семья врачей Масленниковых - Инкиных.

Любовь Пащенко, врач-терапевт участкового терапевтического отделения поликлиники КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница».

Лина Киргизова, заведующая туберкулезным отделением противотуберкулезного диспансера КГБУЗ «Таймырская межрайонная больница».

Ирина Ермакова, врач акушер-гинеколог КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2».

Наталья Лукашенко, заведующая больничной аптекой КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона».

Андрей Зима, врач-рентгенолог КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона».

Маргарита Беляева, врач-неонатолог КГБУЗ «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2».

Ольга Тоначева, заведующая отделением онкоурологической хирургии, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Андрей Мазаев, врач-онколог, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой центр охраны материнства и детства №2».

КГБУЗ «Красноярская межрайонная больница №3» (Центр общественного здоровья).

Лариса Кох, руководитель отделения онкомаммологической хирургии, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Юрий Рыбников, заведующий отделением общей онкологической хирургии, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Максим Супрунов и Василина Шабалина - психологи, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Алексей Крат, торакальный хирург, онколог, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Вера Парубец, врач-онколог, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Титова Ирина Николаевна, заместитель главного врача по медицинской части, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Юлия Анжиганова, врач-онколог, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Виктор Бельтюков, заведующий отделением онкоторакальной хирургии, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Екатерина Милевская, хирург-онколог, Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А. И. Крыжановского.

Людмила Данилова, старшая медицинская сестра ревматологического отделения КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона».

Александр Еремеев, врач-отоларинголог, КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона».

Галина Кузнецова работает в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4».

Алексей Фокин, врач акушер-гинеколог КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница №4».

Частные клиники

Сеть семейных поликлиник «Сантем»

ООО «Клиника «Здоровые дети»

Стоматологическая клиника «Реновацио»

Центр стоматологии «Астрея»

Клиника лазерной микрохирургии глаза

Центр современной кардиологии

Медицинский центр «Лорри»

Медицинский центр «Пластической, реконструктивной и эстетической хирургии»

ООО «Клиника в Северном»

Медицинский центр «ЛабиринтМед».

Клиника для исследования здоровья

ООО «Гинекологическая клиника «РашЭл»

Медицинский центр «Рефлекс».

Многопрофильный медицинский центр «Реновацио».

ООО «Наркология»

Медицинский центр «Клеопатра»

«ПапирусМед Эксперт»

РЖД «Медицина»

Медицинский центр «Панакея»

Сеть аптек «Гармония здоровья»

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет».

Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа клиник»

Санаторий-профилакторий «Юбилейный ГХК».

Красноярский филиал ООО ВТБ МС

Клиника ИПМ для детей

Медицинский центр «Надежда»

Клиника «Полимед»

МЦ «Забота»

«Красмедклиник плюс»

Семейная клиника «Арника»

«Меркурий»

«ИНЕО»

ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России

Клиника «Первый Меридиан»

ООО Фирма «ТТВ»

Медицинский центр «ЛабиринтМед»

Клиника ИПМ

Стоматология «Жемчуг»

«Диамант»

ООО «Краевой центр дентальной имплантации»

Центр стоматологии «Астрея»

Центр инновационной стоматологии «Денталь»

Стоматологическая клиника

ООО «ЕнисейДент»

Стоматология «Улыбка Тари»

ООО «Центр коррекции зрения «Окулюс»

Российско-финский медицинский центр «ТЕРВЕ»

Лор-клиника на Толстого

Красноярский институт травматологии

«Сибкрасмед»

Клиника вертебрологии доктора Савяка

ООО «Лабораторная диагностика»

ООО «МедПрактик»

Медицинский центр ООО «Радуга»

Сеть аптек «Аптека всем»

Сеть аптек «Дешевая аптека»

Санаторий «Россия»

«Медика Восток»