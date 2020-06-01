«Клиника года-2020»: выбираем самые популярные государственные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»
В проекте «Клиника года-2020» читатели сайта смогут отдать голоса не только лучшим, по их мнению, клиникам региона, но и врачам, которым готовы доверить свое здоровье.
Представляем номинации, в которых будут определены лидеры года среди государственных медицинских учреждений Красноярского края:
1. Достижения в медицине
2. Герой года
3. Любимый доктор
4. Династия года
5. Старт в профессии
6. Верность профессии
Как принять участие в голосовании?
Прямо сейчас выбираете «активную» номинацию из предложенного выше списка и проходите по ссылке, где представлены участники конкурса данной номинации. Ознакомьтесь с представленным материалом о клинике, выберите ту, которую готовы порекомендовать другим, и проголосуйте за нее.
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: вы можете голосовать за одного или нескольких участников с одного компьютера и с одного номера телефона только один раз в сутки!
Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.
В этот период список конкурсантов будет дополняться новыми участниками проекта. Также в разделах проекта «Клиника года-2020» будет добавляться новая информация о работе краевых клиник и о лучших докторах Красноярского края.
Информация об участниках конкурса будет дополнительно размещаться в региональном выпуске газеты «Комсомольская правда», в тематических рубриках на радио «Комсомольская правда» 107,1 FM в Красноярске и в группах «Комсомольская правда Красноярск» в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU