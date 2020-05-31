2020-05-31T18:56:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 1 июня 2020года: заболели 4249, выздоровели 894 человека

Рассказываем о количестве зараженных COVID-19 в Красноярске и крае на утро 1 июня 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 1 июня 2020годаКоличество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 1 июня 2020годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По информации оперативного штаба на утро 1 июня в Красноярском крае зарегистрировано 4 249 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 128 случаев заболевания. Выздоровели с начала эпидемии в крае 894 пациента, умерших – 39. Находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких – 38 человек.

По географии распространения: наибольшее количество зараженных в Красноярске – 2203 человека. В Северо-Енисейском районе – 1273. Гораздо меньше в Норильске – 71, Березовском районе – 71. Дали по понижающей идут Дивногорск – 48, Канск – 46 и Емельяновский район – 45.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 147,8. Темп прироста за сутки – 3,1 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 771 человек, сообщили в краевом министерстве здравоохранения, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 23 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 202 124, из них за последние сутки – 8 136.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Напомним телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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