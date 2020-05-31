2020-05-31T15:01:48+03:00
Общество

В Красноярске наряд ППС нашел стаффордширского терьера

А теперь разыскивают хозяина породистого потеряшки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске наряд ППС задержал стаффордширского терьера. Фото: пресс-служба краевой полицииВ Красноярске наряд ППС задержал стаффордширского терьера. Фото: пресс-служба краевой полиции
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В Красноярске наряд патрульно-постовой службы обнаружил породистую собаку. Патрулировали улицы Покровки, на Чернышевского, 71 увидели стаффордширского терьера. Это случилось 29 числа.

Пес незлой, ухоженный, немного напуганный, возрастом около года. Сразу видно, что домашний – на нем был добротный тканевый ошейник. Почему же он был без хозяина – вот вопрос. Первая версия – удрал от хозяина, а дорогу назад найти не может. А может, кто-то попытался украсть, да пес улизнул. Собака такой породы стоит недешево.

Оставлять стаффа на улице полицейские не стали, не готов он к «вольной» жизни. Вдруг бродячие собаки затеют с ним драку, загрызут. Да и голод – не лучший друг для того, кто привык получать завтрак и ужин по расписанию.

Собака ждет своего хозяина. Фото: пресс-служба краевой полиции

Собака ждет своего хозяина. Фото: пресс-служба краевой полиции

Одним словом, полицейские забрали найденыша с собой, привезли в Центр кинологической службы ГУ МВД России по Красноярскому краю. Здесь породистому терьеру предоставили персональные апартаменты – сухую и чистую клетку. Соседи у него как на подбор – служебные полицейские собаки. Стаффа поставили на временное довольствие: два раза в день миска сбалансированного питания.

Однако у собаки есть хозяин, по которому она скучает. Поэтому найдись, человек. Телефон для связи: (391) 245-98-77.

На найденыше был вот такой ошейник. Фото: пресс-служба краевой полиции

На найденыше был вот такой ошейник. Фото: пресс-служба краевой полиции

ИСТОЧНИК KP.RU

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