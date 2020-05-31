2020-05-31T10:57:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 31 мая 2020 года: всего 4249, выздоровели 894 человека

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 31 мая 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 31 мая 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 31 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Появились последние данные оперативного штаба по коронавирусу на 14 часов 31 мая. В Красноярском крае зарегистрировано всего 4 249 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 128 случаев заболевания. Выздоровели с начала эпидемии в крае 894 пациента, умерших – 39. Находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких – 38 человек.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 147,8. Темп прироста за сутки – 3,1 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 771 человек, сообщили в краевом министерстве здравоохранения, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 23 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 202 124, из них за последние сутки – 8 136.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Напомним телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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