Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 31 мая 2020 года: заболел 4121, вылечили 887

Число заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае – по информации оперативного штаба на утро 31 мая 2020 года – превысило 4 тысячи, сейчас их 4121 человек. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден еще у 136. То есть темп прироста составил 3,4%.

Инфекция проникла в 50 городов и районов края. Из 136 новых случаев – в Красноярске 109. За весь период пандемии врачи вылечили 887 пациентов (+ 23 за сутки). Погибли 39 (+4 за сутки).

- Это две женщины и двое мужчин, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения. – На ИВЛ остаются 44 пациента.

Под медицинским наблюдением на дому 748, за сутки взято 56. Снято с контроля 19 076, за день 91.

Всего проведено тестов на коронавирус 193 988.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.